 Marsala: il 19 dicembre una mostra per riscoprire l’arte del ricamo

16/12/2024 10:35:00

Il prossimo 19 dicembre, a partire dalle ore 18:00, il Complesso Monumentale di San Pietro a Marsala ospiterà la mostra "Ricamiamo il Natale". L’Associazione Riscopriamo il Ricamo, con il patrocinio del Comune di Marsala, invita tutti i cittadini a visitare, un evento che celebra la creatività, la tradizione e lo spirito natalizio.

L’iniziativa avrà come fulcro i lavori realizzati dai bambini che hanno partecipato al progetto, un’occasione unica per ammirare la loro abilità e creatività. Ogni manufatto esposto rappresenta non solo un esercizio di manualità, ma anche un viaggio nel mondo del ricamo, un’arte che unisce generazioni.

Accanto ai lavori dei piccoli artigiani, saranno esposti anche pregiati manufatti ricamati dalle socie dell’associazione. I visitatori avranno la possibilità di osservare da vicino materiali e strumenti di lavorazione, messi a disposizione per chiunque voglia approfondire la conoscenza delle arti di filo. L’evento rappresenta dunque un’occasione imperdibile per avvicinarsi alle tecniche del ricamo e apprezzare il valore di questa antica tradizione.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, si inserisce perfettamente nel clima natalizio, regalando ai visitatori momenti di ispirazione e bellezza. L’associazione intende promuovere un’arte che rischia di essere dimenticata, mostrando come possa essere ancora attuale e significativa. La mostra è aperta a chiunque desideri scoprire o riscoprire l’arte del ricamo, un linguaggio universale che parla di pazienza, dedizione e bellezza.