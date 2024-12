Cantine Bianchi: una pausa dai social durante il periodo Natalizio.

16/12/2024 12:15:00

“La nostra azienda questo Natale ha deciso di prendersi una pausa dai social. Non utilizzeremo le nostre pagine dal giorno 16 dicembre e fino all’Epifania”. Così dice Claudio Bianchi, delle Cantine Bianchi. "Una scelta coraggiosa e unica, soprattutto in vista delle festività natalizie, adottata dopo una lunga riflessione scaturita dall’uso esasperato che oggi si fa dei social network e che può essere causa di declino cognitivo e alterazioni della memoria e dell’attenzione. E’ un’idea che maturo da tempo - afferma Bianchi - e che adesso ho deciso di mettere in atto. Lo spunto è stata una parola brainrot. In questi ultimi mesi si è parlato tanto di sindrome del cervello marcito per l’utilizzo compulsivo ed eccessivo del mondo social. Non è possibile pensare che la giornata possa essere scandita da post, meme, reel e informazioni spesso inutili e superficiali. Ritengo che questo meriti una seria e profonda riflessione. Quindi prendersi una pausa e regalare alle persone care, agli amici tempo e spazio è doveroso per coltivare relazioni vere e profonde”.

"Una scelta difficile e forse impopolare - continua l’imprenditore marsalese - soprattutto in questo periodo di feste dove si possono incrementare le vendite e i contatti, ma la nostra filosofia non è quella del marketing a tutti i costi, la nostra è una filosofia che vuole creare legami forti, fidelizzazione, appartenenza. Saranno forse concetti dal sapore antico, quasi arcaico ma certamente sono autentici. E profondi. Sentiamo di volerci impegnare in questo momento a far passare questo messaggio”.

Le Cantine Bianchi quindi per tre settimane non saranno presenti sui social network con i loro post, reel, storie per una scelta ragionata e consapevole che mira soprattutto a far riflettere sul fenomeno del brainrot e su quanto sia importante comunicare e relazionarsi con le persone reali. Il tempo trascorso in rete deve essere «responsabile», avere un obiettivo reale e soprattutto deve essere bene bilanciato con il tempo impiegato lontano dagli schermi di computer, tablet e smartphone.

“Auguriamo un Buon Natale e un buon 2025 - conclude l’imprenditore marsalese. Ci vedremo il prossimo anno con tante nuove iniziative. Regalatevi intanto del tempo per stare in famiglia, con gli amici, per conversare, per passeggiare e per godere appieno di queste festività”.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)