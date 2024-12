Essepiauto accende Trapani con stile, musica e la nuova Renault 5

16/12/2024 23:44:00

Una serata memorabile quella organizzata da Essepiauto nella sua sede di Trapani. Un evento esclusivo che ha saputo coniugare il fascino delle quattro ruote con la musica di un grande artista e un'atmosfera glamour. Protagonista indiscusso della serata Saturnino, storico bassista di Jovanotti, che ha infiammato il pubblico sunando dal vivo. L'artista si è raccontato in un talk esclusivo, condividendo aneddoti e curiosità della sua carriera e rispondendo alle domande dei presenti. Un momento di grande coinvolgimento, culminato con un'improvvisazione musicale insieme ad un giovane fan che ha avuto l'onore di suonare con il suo idolo.

Ma la musica non è stata l'unica protagonista della serata. Essepiauto ha infatti colto l'occasione per presentare in anteprima nuovi modelli di grande interesse, come la Renault 5, icona intramontabile reinterpretata in chiave moderna. A completare l'esperienza, un aperitivo gourmet con degustazione di vini, un corner beauty Yves Rocher con make-up gratuiti e un'area baby parking per i più piccoli.



Renault 5 E-Tech Electric: un'icona del passato proiettata nel futuro

La Renault 5 è tornata. "Anzi, è un vero e proprio 'Ritorno al futuro'- afferma Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto di Trapani- un'icona del passato reinterpretata in chiave moderna con tecnologie all'avanguardia. Totalmente elettrica, offre un'autonomia fino a 400 km e un'esperienza di guida digitale e connessa grazie all'intelligenza artificiale. Pur strizzando l'occhio al passato con il suo design iconico, la R5 è proiettata verso il futuro della mobilità, in linea con la visione di Luca De Meo, amministratore delegato di Renault, che ha avviato la "Renaulution", una rivoluzione del brand che ha portato a nuovi design, contenuti innovativi e vetture digitalizzate e connesse. Siamo entusiasti di presentare questa novità e di accogliere la cittadinanza trapanese per condividere l'emozione di questo lancio".

Non un semplice restyling, dunque, piuttosto una vera e propria reinvenzione che proietta un'icona del passato nel futuro della mobilità elettrica. La nuova Renault 5 E-Tech Electric è un concentrato di stile, tecnologia e sostenibilità, capace di conquistare sia chi ha amato il modello originale sia le nuove generazioni di automobilisti.

Un design che emoziona : La R5 E-Tech Electric cattura lo sguardo con un design che reinterpreta in chiave moderna le linee iconiche della sua antenata. Dettagli come l'indicatore di carica integrato nel numero 5 sul cofano anteriore, i fari a LED che riprendono la forma dei proiettori originali e la palette colori con le vivaci tinte Giallo Pop e Verde Pop, creano un legame emozionale con il passato pur mantenendo un'identità forte e contemporanea.

: La R5 E-Tech Electric cattura lo sguardo con un design che reinterpreta in chiave moderna le linee iconiche della sua antenata. Dettagli come l'indicatore di carica integrato nel numero 5 sul cofano anteriore, i fari a LED che riprendono la forma dei proiettori originali e la palette colori con le vivaci tinte Giallo Pop e Verde Pop, creano un legame emozionale con il passato pur mantenendo un'identità forte e contemporanea. Tecnologia al servizio della guida : La nuova piattaforma AmpR Small, sviluppata appositamente per veicoli elettrici, è il cuore pulsante della R5 E-Tech Electric. Grazie a questa architettura, la vettura offre un'autonomia fino a 400 km, prestazioni brillanti con tre motorizzazioni (95, 120 e 150 CV) e una dinamica di guida agile e divertente. L'abitacolo, spazioso e confortevole, è un perfetto connubio tra elementi retrò e tecnologia all'avanguardia. I sedili in tessuto Denim riciclato, il doppio display orizzontale per la strumentazione digitale e l'infotainment e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay garantiscono un'esperienza di guida connessa e piacevole.

: La nuova piattaforma AmpR Small, sviluppata appositamente per veicoli elettrici, è il cuore pulsante della R5 E-Tech Electric. Grazie a questa architettura, la vettura offre un'autonomia fino a 400 km, prestazioni brillanti con tre motorizzazioni (95, 120 e 150 CV) e una dinamica di guida agile e divertente. L'abitacolo, spazioso e confortevole, è un perfetto connubio tra elementi retrò e tecnologia all'avanguardia. I sedili in tessuto Denim riciclato, il doppio display orizzontale per la strumentazione digitale e l'infotainment e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay garantiscono un'esperienza di guida connessa e piacevole. Sicurezza e sostenibilità : Renault ha posto grande attenzione alla sicurezza, dotando la R5 E-Tech Electric di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la frenata automatica di emergenza e l'Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2. Anche la sostenibilità è un elemento chiave: oltre ai sedili in tessuto riciclato, la vettura utilizza materiali riciclati per altri componenti e offre la possibilità di ricarica bidirezionale, trasformandosi in una vera e propria "power bank" per alimentare dispositivi esterni o reimmettere energia nella rete.

: Renault ha posto grande attenzione alla sicurezza, dotando la R5 E-Tech Electric di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la frenata automatica di emergenza e l'Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2. Anche la sostenibilità è un elemento chiave: oltre ai sedili in tessuto riciclato, la vettura utilizza materiali riciclati per altri componenti e offre la possibilità di ricarica bidirezionale, trasformandosi in una vera e propria "power bank" per alimentare dispositivi esterni o reimmettere energia nella rete. Una gamma completa per ogni esigenza: Con tre allestimenti (Evolution, Techno e Collection) e due opzioni di batteria (40 kWh e 52 kWh), la gamma R5 E-Tech Electric offre una soluzione per ogni esigenza e budget.

In conclusione, la Renault 5 E-Tech Electric è molto più di una semplice city car elettrica. È un'auto iconica, tecnologica e sostenibile, capace di risvegliare emozioni e proiettare la mobilità urbana verso un futuro elettrizzante.

Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it