Welcome to Color! Benenati Ceramiche inaugura il nuovo Showroom e lancia la Kerakoll Color Collection

16/12/2024 09:37:00

Nei giorni scorsi, Benenati Ceramiche ha aperto le porte del suo nuovo showroom a Partanna, in provincia di Trapani, ospitando un evento esclusivo per i professionisti del settore. L’occasione è stata celebrata con il lancio della Kerakoll Color Collection, un sistema innovativo di pitture e resine decorative pensato per rivoluzionare il mondo del design.

L’evento, intitolato “Welcome to Color!”, ha richiamato architetti, interior designer e altri esperti del settore, tutti affascinati dalle possibilità offerte dalla Kerakoll Color Collection. La palette, composta da 150 colori contemporanei, è studiata per adattarsi a ogni stile e ambiente, unendo versatilità ed estetica in soluzioni ideali per progetti residenziali e commerciali.

A guidare i partecipanti alla scoperta del mondo del colore è stato Giovanni Piretti, Product Manager di Kerakoll e relatore principale dell’evento, che ha illustrato le potenzialità di questa innovativa gamma. Al suo fianco, il Sales Area Manager Sicilia, Salvatore Balli, e gli agenti di zona Giovanni Pipitone e Francesco Ricupero hanno condiviso dettagli tecnici ed esperienze pratiche, dimostrando come il colore possa diventare uno strumento di progettazione capace di trasformare gli spazi.

Un momento centrale della serata è stata l’inaugurazione del nuovo showroom, uno spazio moderno e accogliente progettato per ispirare professionisti e clienti alla ricerca di soluzioni nel mondo delle ceramiche e dei materiali decorativi.

Con l’apertura di questo nuovo showroom e la presentazione di Kerakoll Color Collection, Benenati Ceramiche si conferma un punto di riferimento nel settore del design, capace di combinare la solidità dei valori d’impresa familiari con una costante apertura all’innovazione.

Per maggiori informazioni contatta Benenati Ceramiche al 0924 49847 o visita il sito ufficiale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)