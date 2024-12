 Nasce la Foresteria dell’Handball Erice: una nuova casa per le giovani Arpie

16/12/2024 16:00:00

Un importante passo avanti per l’Handball Erice, che inaugura la sua foresteria, un luogo dedicato alle giovani atlete del club e della Pallamano Trapani. La struttura, situata in via del Cipresso 1 a Valderice, sostituisce il vecchio Hotel “Erice Valle” e rappresenta un segnale di solidità e visione per il futuro, consolidando il rapporto tra la società e il territorio.

La foresteria dispone di 32 camere, spazi dedicati allo studio e alla convivialità, oltre a una cucina interna per i pasti. È pensata per offrire alle giovani giocatrici provenienti da altre città un ambiente ideale per crescere, studiare e allenarsi, garantendo il miglior stile di vita possibile. Questa nuova casa delle “Arpie” segna una tappa importante nella crescita della società, anticipando la futura inaugurazione del Pala Arpie, la nuova palestra che diventerà il centro agonistico dell’AC Life Style Handball Erice.

Elena Avellone, presidente del Comitato Provinciale del Coni, sottolinea il valore sociale del progetto: "La nascita della foresteria rappresenta un ulteriore segnale di serietà di questa società. Se tutto questo favorisce lo sviluppo tecnico delle ragazze, che potranno migliorare sempre più, dall’altro non si può non sottolineare come questa struttura rappresenti un simbolo dell’impegno sociale verso lo sport giovanile del nostro territorio".

Michele Ingardia, presidente dell’AC Life Style Handball Erice, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: "È un’altra promessa che avevamo fatto e abbiamo mantenuto. Dovevamo costruire questa casa per le nostre ragazze: lo abbiamo fatto ristrutturando un vecchio albergo ormai scomparso da diversi anni e siamo felici di questo. Adesso, guardiamo avanti e attendiamo il Pala Arpie. Sarà un altro tassello importantissimo nella nostra crescita".

Norbert Biasizzo, vice presidente dell’AC Life Style Handball Erice, mette l’accento sull’importanza del sogno sportivo per le giovani atlete: "L’aspetto più significativo di questa vicenda è la possibilità di regalare a tante ragazze l’idea di cavalcare un sogno. Chi fa sport rimane sempre con l’animo un po’ da bambino. Noi siamo felici che tante ragazze passeranno da qui e abiteranno in questa foresteria, coltivando il loro sogno. Naturalmente, ringraziamo tutte le istituzioni che ci stanno supportando: sono determinanti nello sviluppo del nostro progetto".

Con questa inaugurazione, l’Handball Erice dimostra ancora una volta il proprio impegno verso lo sport giovanile, creando non solo una squadra, ma anche una comunità in cui le giovani atlete possono crescere, condividere esperienze e inseguire i loro sogni.