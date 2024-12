16/12/2024 22:00:00

Ieri il Circolo PD di Salemi ha trascorso una mattinata in Piazza Libertà per l'avvio della campagna di tesseramento per l'anno 2024 e il rinnovo delle tessere per l'anno 2023.

Presenti all’incontro il segretario provinciale del PD Domenico Venuti, il segretario comunale Giuseppe Gandolfo, Calogero Angelo, presidente del Consiglio comunale,

e alcuni consiglieri comunali tra cui Veronica Armata, e rappresentanti del circolo che hanno anche raccolto alcune istanze dei cittadini e avuto momenti di confronto.

E’ possibile tesserarsi online collegandosi sul sito.