Misiliscemi, all'Istituto "Giuseppe Montalto" il ricordo dell'agente vittima della mafia

17/12/2024 19:30:00

Il 16 dicembre, l'Istituto Comprensivo a indirizzo musicale "Giuseppe Montalto" ha ospitato un incontro commemorativo in memoria di Giuseppe Montalto, agente di polizia penitenziaria, vittima di mafia e Medaglia d’Oro al Valor Civile. L'evento si è svolto nell’ambito delle iniziative "I 100 passi verso il 21 marzo", promosse dalla Prefettura in collaborazione con l'associazione "Libera, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE". Queste iniziative mirano a sensibilizzare la comunità scolastica e la cittadinanza sull'importanza della memoria e dell'impegno nella lotta contro le mafie, in vista dell'evento che si terrà il 21 marzo a Trapani.

L'incontro ha visto la partecipazione del Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, che ha preso parte alla manifestazione insieme a numerosi altri ospiti. Tra questi, la vedova di Giuseppe Montalto, Liliana Riccobene, il Dirigente Scolastico Salvatore Vultaggio, il sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita, la referente per la scuola dell'associazione Libera, Susanna Scaduto, e il vice presidente della consulta giovanile del comune di Misiliscemi, Laura Barile.

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi della secondaria hanno partecipato attivamente all'evento, che ha avuto come obiettivo la riflessione sul sacrificio di chi ha dato la vita per difendere i valori di giustizia e legalità. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Vultaggio, sono seguiti gli interventi istituzionali e il commovente momento in cui Susanna Scaduto ha intervistato Liliana Riccobene, vedova di Giuseppe Montalto, creando un'atmosfera di riflessione profonda.

L'evento ha anche incluso performance canore degli studenti, accompagnati dai docenti di strumento, che hanno ulteriormente arricchito la giornata. Come sottolineato dai relatori, la giornata si inserisce nel programma delle iniziative "I 100 passi verso il 21 marzo", che continueranno a sensibilizzare la giovane generazione sui temi della giustizia, della legalità e dell'impegno civile.

La giornata ha lasciato un'impronta significativa nei cuori e nelle menti dei partecipanti, che hanno ricordato con commozione il sacrificio di Giuseppe Montalto e l'importanza di mantenere viva la memoria delle vittime innocenti delle mafie. L'Istituto Comprensivo di "Giuseppe Montalto" ha ringraziato tutte le figure istituzionali e gli ospiti che hanno preso parte all'iniziativa, contribuendo a rendere questa giornata ancora più speciale.