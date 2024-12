Mazara, in consiglio comunale l'approvazione delle aliquote IMU

17/12/2024 16:00:00

Il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo è stato convocato per mercoledì 18 dicembre alle ore 16 dal presidente Francesco Di Liberti. All’ordine del giorno, inizialmente composto da quattro punti, è stato aggiunto un ulteriore argomento che riguarda l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2025.

Di seguito, i cinque punti all’ordine del giorno che saranno trattati nel corso della seduta:

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti ed eventuali comunicazioni.

Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, come previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Ratifica delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Riscatto degli impianti di pubblica illuminazione attualmente di proprietà della società Enel Sole S.r.l. – Atto di indirizzo.

Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2025 (punto aggiuntivo).

La decisione di inserire il tema IMU è arrivata a seguito delle esigenze amministrative di definire in anticipo le aliquote per il prossimo anno. La seduta sarà cruciale per trattare argomenti di rilevanza economica e gestionale, con particolare attenzione al bilancio e alla gestione delle partecipazioni.