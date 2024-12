Mutui, l'importo medio richiesto in provincia di Trapani è 110mila euro

17/12/2024 10:20:00

Arrivano buone notizie dal mercato dei mutui per la provincia di Trapani. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nei primi dieci mesi del 2024, le richieste di finanziamento raccolte online in Sicilia hanno registrato un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Trapani si colloca in una posizione intermedia a livello regionale, con un importo medio richiesto pari a 110.234 euro.

Dati incoraggianti in un contesto di crescita

L’analisi condotta sull’identikit dei richiedenti mutuo in Sicilia ha messo in luce alcuni dati significativi: l’importo medio richiesto è salito a 115.190 euro, con un aumento del 6% rispetto al 2023. Nello stesso periodo, è cresciuto anche il valore medio degli immobili oggetto di mutuo, raggiungendo i 170.557 euro (+4%). A livello locale, Trapani si posiziona al quarto posto della classifica regionale con una media di 110.234 euro.

Il primato siciliano spetta alla provincia di Palermo, dove l’importo medio richiesto tocca i 122.624 euro, seguita da Catania (117.229 euro) e Messina (112.642 euro). Trapani supera province come Siracusa (109.923 euro) e Ragusa (109.802 euro), mentre fanalino di coda risultano Enna (100.913 euro) e Caltanissetta (95.811 euro).

Prima casa e surroghe: dinamiche del mercato

L’aumento della domanda di mutui è stato sostenuto principalmente dalle richieste di finanziamento per l’acquisto della prima casa, il cui importo medio in Sicilia si attesta a 116.880 euro (+6%). Il valore medio degli immobili destinati a prima casa è cresciuto del 5%, arrivando a 153.409 euro. Anche a Trapani si conferma questa tendenza, con un mercato che appare dinamico e attento alle opportunità offerte dal calo dei tassi.

La surroga ha giocato un ruolo fondamentale nell’incremento delle richieste, passando dal 17% del 2023 al 24% del 2024. Questo aumento è stato favorito dal miglioramento delle condizioni sui tassi fissi: per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni, i tassi partono da un TAN del 2,71% con una rata di 579 euro. Ancora più convenienti le offerte dedicate ai mutui green per immobili di classe energetica A o B, con tassi a partire dal 2,40% e una rata di 559 euro.

Tassi variabili: un calo ancora limitato

Nonostante la riduzione degli indici dovuta ai tagli della BCE, i tassi variabili restano elevati rispetto agli anni precedenti. Se a gennaio 2022 la rata media di un mutuo variabile era di 456 euro, a novembre 2024 si attesta a 693 euro. Attualmente, le migliori offerte partono da un TAN del 3,81%, con una rata mensile di 645 euro.

Il mercato dei mutui a Trapani: prospettive future

I dati provenienti dalla provincia di Trapani confermano un trend positivo, con una domanda stabile e una crescita nell’importo medio richiesto. Il calo dei tassi fissi e l’interesse per le surroghe stanno favorendo una ripresa del mercato, offrendo nuove opportunità sia ai giovani che alle famiglie intenzionate ad acquistare la prima casa. Con condizioni favorevoli e una maggiore attenzione all’efficienza energetica degli immobili, il 2024 potrebbe chiudersi con ulteriori segnali positivi per l’economia locale.