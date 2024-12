Marsala, si scontrano due Panda in via Mergellina. Feriti un uomo e una donna

17/12/2024 09:25:00

Curioso e singolare incidente questa mattina a Marsala, all'incrocio tra via Mergellina e via delle Sirene, dove due Fiat Panda, una di vecchia generazione e una moderna, si sono scontrate in maniera piuttosto violenta. Alla guida delle due auto c'erano rispettivamente un uomo e una donna.

L'urto è stato talmente forte che una delle vetture è finita sul marciapiede, andando a sbattere contro il muro di un palazzo, mentre l'altra ha riportato gravi danni, con i vetri posteriori laterali in frantumi e la fiancata praticamente distrutta.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, i due conducenti se la sono cavata con ferite lievi. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L'incrocio tra via Mergellina e via delle Sirene, dove si è verificato l'incidente, non è nuovo a episodi simili.