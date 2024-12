Mazara, in Cattedrale la mostra dei Presepi. Il vescovo visita gli ammalati in ospedale

17/12/2024 07:00:00

Al via la 9a edizione dei presepi itineranti allestiti presso la Cattedrale di Mazara del Vallo e la chiesa-rettoria San Giuseppe. I presepi sono stati preparati dagli istituti

scolastici della città, da associazioni cittadine e dalla Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana). Tra i presepi particolari c’è quello

realizzato con la pasta, a cura del gruppo di preghiera “Madre Teresa di Calcutta”. Originale quello allestito dagli operatori della Fondazione San Vito Onlus: tre pannelli

dove, tramite la tecnica del contrasto bianco/nero è stata disegnata la Natività. Le visite si potranno effettuare dal 16 al 20 dicembre (ore 10-12, 18-20), dal 27 al 29

dicembre (stessi orari), dal 2 al 4 gennaio (stessi orari). Nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Cattedrale, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, dalle 16,30 alle

19,30, nell’atrio della Cattedrale si terrà il presepe vivente, a cura dell’istituto comprensivo “P. Borsellino - D. Ajello”; il 27 dicembre e il 3 gennaio 2025,

“Cattedrale segreta”, visita della Cattedrale guidata da Danilo Di Maria con gli alunni del Liceo “Adria-Ballatore), alla scoperta di alcuni luoghi inediti (orari: 19; 19,30; 20; 20,30; 21; 21,30). Sabato 28 dicembre, ore 21, concerto “Sulle note del Natale”. Questi gli istituti e le associazioni che partecipano all’iniziativa “presepi itineranti”: Istituto “Borsellino-Ajello”, istituto “Boscarino-Castiglione”, istituto “Grassa-Quinci”, istituto “Pirandello-Bonsignore”, Liceo artistico “don G. Morello”, Licei “Adria-Ballatore”, istituto “Ferrara”, istituto “D’Altavilla”, scuola infanzia “Grillo parlante”, Euroform, istituto “Montale”, Amc, Uciim, MpV, associazione “Fede e luce”,

associazione “Alchimie”, casa Orchidea, Fidapa, Unitalsi, Pro Loco, ACR, gruppo catechisti, gruppo “Madre Teresa”, Fondazione “San Vito Onlus”, Rosa Signorello,

Violet.

******

Il vescovo visita gli ammalati in ospedale - Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, in occasione del Natale, visiterà gli ammalati e celebrerà la santa messa negli ospedali che ricadono sul territorio diocesano. Già giovedì scorso il Vescovo è stato all’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi. Lunedì 16 dicembre, ore 10, sarà all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Mercoledì 18 dicembre, ore 9,30, ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Venerdì 20 dicembre, ore 10, ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Ad accompagnarlo il direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute, don Antonino Favata.