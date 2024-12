 Marsala, a Birgi Novi non c'è illuminazione e le strade non sono strade.... Il video

17/12/2024 17:00:00

"Vivo, purtroppo, in contrada Birgi Novi, meglio conosciuta come Lido Marausa lato Marsala. Ripeto purtroppo, perché i disagi che affrontiamo quotidianamente come residenti non sono più tollerabili". Questa è la denuncia di Giuseppe Restivo, cittadino marsalese che, esasperato dalla situazione in cui versa la sua zona di residenza, ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione per dare voce a un problema che colpisce numerosi abitanti.

Secondo quanto raccontato da Giuseppe, la contrada Birgi Novi soffre da anni della totale assenza di infrastrutture adeguate. La situazione è aggravata soprattutto durante la stagione delle piogge, quando le strade non asfaltate si trasformano in vere e proprie lagune impraticabili, rendendo difficile il transito di auto, bici e pedoni. A ciò si aggiunge un altro problema altrettanto serio: l'assenza di illuminazione pubblica. La zona, completamente al buio nelle ore serali, diventa estremamente pericolosa, in particolare per i bambini che d'estate giocano all'aperto.

"Ho denunciato la situazione centinaia di volte"

Giuseppe Restivo non si è limitato a segnalare il problema a parole. "Mi sono recato almeno cento volte presso gli uffici del comune di Marsala, come l'ufficio tecnico, quello della dirigente ai lavori pubblici, e ho incontrato assessori e consiglieri comunali. Ho portato foto, video e persino organizzato dei sopralluoghi con il personale del Comune", racconta con amarezza. Nonostante la sua perseveranza e gli incontri con le autorità, la risposta è sempre stata la stessa: mancano i fondi per realizzare interventi, sia per la sistemazione delle strade che per l'illuminazione pubblica.

"Una vergogna senza fine"

"Quello che stiamo vivendo è una vergogna senza fine" - prosegue il signor Restivo - "Non chiediamo nulla di straordinario, ma semplicemente la possibilità di vivere in condizioni dignitose e sicure, come spetta a ogni cittadino che paga regolarmente le tasse per la propria abitazione". La situazione descritta è resa ancora più paradossale dal fatto che la contrada Birgi Novi si trova in una zona che, soprattutto d'estate, è frequentata da turisti e visitatori, essendo vicina al Lido Marausa, un'area conosciuta per le sue bellezze naturali. "Non è accettabile che nel 2025 ci siano ancora zone di Marsala in queste condizioni", aggiunge Giuseppe, sottolineando come la mancanza di manutenzione e di interventi infrastrutturali incida negativamente sulla qualità della vita dei residenti.