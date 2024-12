Capuano concede il bis e il Trapani supera l'Arezzo centrando la semifinale di Coppa Italia

18/12/2024 22:41:00

Il Trapani di Ezio Capuano non si ferma più e i granata espugnano il campo dell'Arezzo per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia, centrando la qualificazione alla semifinale.

Successo importantissimo per il Trapani, arrivato grazie alle mosse tattiche decise dall'allenatore granata che dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa cambia volto alla sua squadra, permettendo ai trapanesi di rendersi più pericolosi, fino al trovare il gol decisivo arrivato a 3 minuti dalla fine grazie a una zampata del solito Facundo Lescano, sempre più mattatore.

Ezio Capuano ha deciso di affidarsi proprio al bolber argentino, in campo sin dal primo minuto ed ha scelto il 3-5-2 come modulo di partenza, adattando Martina sulla fascia destra del campo, mentre in difesa ha scelto Malomo dopo che l'ultimo arrivato ha superato i problemi muscolari che lo avevano fermato.

Il primo vero tiro in porta è del Trapani con Lescano, poco prima della mezzora, quindi, poi, l'Arezzo colpisce il palo con Guccione, ma la partita non decolla e, così, si arriva all'intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa la svolta arriva al 56', con Capuano che inserisce Bifulco, Sabatino e Crimi, passando al 4-3-3, e i granata cominciano a guadagnare campo, anche se l'Arezzo non disdegna le incursioni, come al 61' con Pattariello, ma Ujkaj, scelto al posto di Seculin, para.

La rete decisiva arriva a 3 minuti dalla fine quando il Trapani batte un calcio d'angolo con Benedetto, quindi, la sfera arriva a Crimi la cui conclusione entra nella disponibilità di Lescano, bravissimo a fermare il pallone e a indirizzarlo a rete, superando il portiere avversario.

Nel finale non accade più nulla e, così, il Trapani centra la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, con la formula che prevede gare di andata e ritorno, con la prima a gennaio e la seconda a febbraio. E per decidere l'avversaria dei granata, una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero, che verrà decisa attraverso un sorteggio.