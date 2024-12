Partorisce in strada a Palermo, la Polizia salva mamma e figlio

18/12/2024 09:00:00

Ha avuto un lieto fine l'incredibile vicenda avvenuta questa mattina a Palermo, dove una donna di origine sudamericana ha dato alla luce il suo bambino in strada, nei pressi dell'incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi.

La donna, senza fissa dimora, è stata rintracciata dai poliziotti del commissariato Oreto-Stazione dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Gli agenti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna che urlava, stringendo in braccio un neonato sporco di sangue.

Sul posto, gli agenti hanno trovato una chiazza di sangue e, poco dopo, la donna e il neonato in un cantiere, accovacciati su un giaciglio di scatole di cartone. Il bimbo, ancora legato alla madre dal cordone ombelicale, piangeva incessantemente.

Immediatamente, i poliziotti hanno richiesto l'intervento di un’ambulanza. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio, garantendo assistenza e sicurezza alla donna e al suo neonato. Una vicenda di grande umanità, che mette in luce l’importanza della prontezza e della sensibilità in situazioni di emergenza.