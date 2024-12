Trapani, solidarietà natalizia: i bambini donano i loro giocattoli

18/12/2024 17:14:00

Un'ondata di generosità ha travolto gli studenti dell'istituto comprensivo "Gian Giacomo Ciaccio Montalto" di Trapani, che hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa "Ri-Giochi@mo". Per la prima volta la città è stata coinvolta in questo progetto all'insegna del riciclo e della solidarietà, promosso dall'associazione Uno@uno con il supporto logistico di Poste Italiane.

Oltre 150 bambini hanno deciso di donare un loro giocattolo a un coetaneo meno fortunato, dimostrando una sensibilità e un'attenzione al prossimo davvero commoventi. L'obiettivo dell'iniziativa, nata nel Nisseno e diffusa in diverse città siciliane, è duplice: da un lato, promuovere il rispetto per l'ambiente dando nuova vita a giocattoli ancora in buono stato; dall'altro, regalare un sorriso ai bambini in difficoltà.

I piccoli studenti hanno accolto con gioia le portalettere Tiziana Conticello e Silvia Calvino, affidando loro bambole, peluche, giochi da tavola e tanti altri doni. Non solo giocattoli: i bambini hanno anche scritto letterine piene di sogni, desideri e speranze per un futuro migliore, indirizzate a Babbo Natale e ai loro coetanei meno fortunati.

Tra le tante letterine, spicca quella della piccola Carlotta, che chiede a Babbo Natale di "donare a tutti i bambini del mondo gioia e tanti sorrisi", e di "regalare a tutti un grande cuore per amare e aiutare le persone in difficoltà". Un messaggio di amore e solidarietà che tocca il cuore.

Anche la classe 2^A ha deciso di unirsi in un'unica grande richiesta: "Perché vogliamo sempre giocattoli? Il gioco per noi è importante […] ma… come faranno quei bambini poveri che vivono la guerra? Senza cibo, senza vestiti, senza giocattoli. Perciò, quest’anno, caro Babbo Natale, ordina agli elfi di costruire giocattoli per i bimbi più sfortunati. Un solo giocattolo ha la magia di far spuntare il sorriso a tutti i bambini."

I giocattoli raccolti, insieme alle letterine, saranno consegnati dai mezzi di Poste Italiane ai volontari della Croce Rossa di Caltanissetta, che si occuperanno di distribuirli ai bambini bisognosi. Un gesto concreto di solidarietà che renderà il Natale di tanti bambini un po' più speciale.