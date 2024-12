Marsala, 10 anni senza Cristian Parrinello: il ricordo di familiari e amici

18/12/2024 06:45:00

Oggi, 18 dicembre 2024, ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa di Cristian Parrinello, giovane marsalese tragicamente morto in un incidente stradale il 18 dicembre 2014. Dieci anni sono trascorsi da quel giorno che ha segnato per sempre la vita della sua famiglia, dei suoi amici e di chi lo ha conosciuto e amato, ma il suo ricordo continua ad essere vivo e presente nei cuori di tutti.

I familiari di Cristian, insieme agli amici più cari, lo ricordano con amore e profonda commozione, sottolineando quanto la sua presenza continui a farsi sentire ogni giorno, nonostante la dolorosa assenza. La cugina, Rita Alagna, lo ricorda così: "Cristian ci manca ogni giorno, ma è sempre presente nei nostri cuori. Non passa un solo momento in cui non pensiamo a lui e a ciò che è stato per tutti noi."

Il 18 dicembre è una data che la famiglia Parrinello vive con profonda tristezza ma anche con la forza di un amore che non conosce tempo. Cristian, con la sua vitalità e il suo sorriso, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua assenza, seppur dolorosa, è mitigata dal ricordo di momenti felici condivisi insieme.

In questa giornata particolare, amici e parenti si stringono attorno alla famiglia di Cristian per onorare la sua memoria e mantenere viva la sua presenza nei loro pensieri. A dieci anni di distanza, Cristian Parrinello continua a vivere attraverso l’affetto e le preghiere di chi lo porta dentro sé, ogni giorno.