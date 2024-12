Anche Carol Bouquet a processo per abusivismo a Pantelleria

18/12/2024 08:25:00

Anche la famosa attrice francese Carole Bouquet, 67 anni, è finita sotto processo davanti il Tribunale di Marsala con l’accusa abusivismo edilizio per interventi in un immobile di Pantelleria. Interventi “senza la prescritta autorizzazione o in difformità da questa” in zona protetta sul piano paesaggistico.

L’isola di Pantelleria, infatti, è Parco nazionale e basta poco per vedersi contestata questa accusa. Il fascicolo a carico della Bouquet è stato aperto dalla Procura di Marsala lo scorso anno.

Di Pantelleria, l’attrice d’Oltralpe si innamorò 28 anni fa, quando notò un piccolo dammuso in vendita immerso nel paesaggio dell'isola di Pantelleria e ne rimane affascinata. Non si conoscono i dettagli degli abusi contestati dall’accusa, ma solo il capo d’imputazione. Il processo si tiene davanti al giudice monocratico Giorgio Lo Verde. Pubblico ministero è Francesca Ferro. A difendere la Bouquet è l’avvocato milanese Enrico Giliberti. In passato, tanti altri personaggi famosi (attori, politici, calciatori) sono finiti sotto processo a Marsala sempre con la stessa accusa per interventi sulle loro ville di Pantelleria. Tra questi, anche l’ex calciatore Marco Tardelli, uno degli eroi del Mundial di Spagna ’82.