Al via il concorso per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

18/12/2024 18:00:00

Sono ufficialmente aperte le candidature per il concorso che porterà al reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Si tratta di un’importante opportunità per giovani italiani interessati a intraprendere una carriera di alto valore civile e militare, all’interno di una delle istituzioni più prestigiose del Paese.

Modalità di partecipazione e requisiti

Gli aspiranti possono presentare domanda esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it, nell’area dedicata ai concorsi. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 gennaio 2025.

Per partecipare al concorso, i candidati devono: Essere cittadini italiani; Avere un diploma di scuola superiore o conseguirlo entro l’anno scolastico 2024/2025;

Avere un’età compresa tra i 17 e i 22 anni alla data di scadenza delle domande.

Il percorso di selezione

I partecipanti al concorso affronteranno diverse prove selettive, tra cui: Test di preselezione; Composizione scritta in lingua italiana; Prova di conoscenza della lingua inglese; Prove di efficienza fisica; Accertamenti psico-fisici e attitudinali; Prova orale; Tirocinio finale.

Un percorso formativo di eccellenza

I vincitori del concorso saranno ammessi al 207° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un percorso formativo di cinque anni. Durante questo periodo, gli Allievi Ufficiali frequenteranno corsi universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo e corsi militari avanzati. La formazione accademica si svolgerà in due fasi principali: Accademia Militare di Modena, per il primo ciclo di studi; Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per completare il percorso e conseguire la laurea magistrale in giurisprudenza.

Una carriera al servizio del Paese

Al termine del ciclo di studi, i giovani ufficiali saranno promossi al grado di Tenente e avranno l’opportunità di ricoprire incarichi di comando e responsabilità all’interno delle diverse organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.

Un impegno “nei secoli fedele”

Scegliere di entrare nell’Arma dei Carabinieri significa abbracciare un percorso di dedizione e servizio alla comunità. Il motto distintivo, “nei secoli fedele”, rappresenta i valori che ogni carabiniere è chiamato a incarnare: onore, lealtà, disciplina e spirito di sacrificio.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda di partecipazione, è possibile consultare il bando completo sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.