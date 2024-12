I Fenici Rugby vincono ancora e staccano il pass per i Play Off

18/12/2024 17:51:00

I Fenici rugby Marsala vincono ancora nella 6^ giornata del campionato regionale Under 16. La compagine lilibetana in franchigia con Rugby Palermo e ASD Trapani Rugby ha affrontato gli amici del Rugby Messina. Il responsabile tecnico Rallo Nicola, rivoluziona la squadra, inserendo in campo una formazione inedita e schierando fin dal primo minuto tanti 2010 come Di Stefano Manfredi, Parisi Giacomo, Frusteri Federico, Licata Karim e Rizzo Marco per dare spazio anche al secondo tempo ad altri ragazzi 2010 che fanno il loro esordio in campionato come Licata Vito, Volpi Eduardo, Catania Salvatore e il già rodato Rallo Mattia i quali, nelle ultime settimane hanno meritato spazio allenandosi con grande dedizione, un chiaro messaggio a tutta la squadra che il posto da titolare va guadagnato. Il gioco espresso in campo ha dato ragione allo Staff Tecnico il quale ha assistito ad una bella partita disciplinata, dove la formazione dei Fenici ha dettato i tempi per tutta la durata dell’incontro con ottime trame di gioco espresse dai ragazzi del Messina Rugby che non hanno mai mollato per tutto l’incontro. Il risultato si fissa su 71 a 0 ( 11 mete a 0) per i padroni di casa. Da evidenziare 2 mete realizzate da 3 ragazzi 2010 Parisi Giacomo, Rallo Mattia, Licata Karim e l’infallibilità dal calcio per le trasformazioni di Genovese Daniele classe 2009. Il presidente Debiasi e il direttore tecnico Quattrociocchi, soddisfatti per l’impegno dei ragazzi, constatano che non è occorso alcun infortunio e che invece si è potuto organizzare un ottimo terzo tempo, nonostante il campo fosse chiuso al pubblico per lavori di restauro. Prossimo impegno ed ultima giornata di campionato prima dei playoff giorno 22 Dicembre a Reggio Calabria.