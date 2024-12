Calcio: la Virtus Femminile Marsala si impone 3-1 nella terza giornata di Eccellenza

19/12/2024 07:00:00

La Virtus Femminile Marsala affronta e batte l’Atletico Scelsa al ritorno in casa sul nuovo manto del Nino Lombardo Angotta. La 3^ Giornata del Girone A Eccellenza Regionale Femminile termina infatti sul risultato di 3-1 in favore delle azzurre di mister Valeria Anteri, che al termine dell’incontro commenta: “La gara è stata a tratti ben giocata, l’Atletico Scelsa è un osso duro nonostante il Nino Lombardo Angotta sia un campo difficile per tutti. Siamo contente di aver portato il risultato a casa, anche se la prestazione delle nostre atlete è stata sottotono rispetto alle ultime partite. Ragazze già con le testa alle vacanze di Natale per questa ultima gara del 2024 anche se noi non ci fermiamo, continueremo infatti con gli allenamenti per affrontare al meglio le gare di gennaio”. Il gruppo marsalese sarà impegnato domenica 5 gennaio 2025 alle ore 10:00 presso l’Impianto Sportivo Universitario del CUS Palermo per la 4^ Giornata di Ritorno di Campionato.

Marcatori: Bahloul(M) (21’ pt), Bannino(M) (17’ st), Santoro(A.S) (R) (19’ st), Sciacca(M) (37’st).

Virtus Femminile Marsala: Donato(P), Di Napoli, Caporelli(Musumeci 33’ st), Pisciotta(V) (Agate 37’ st), Termine(C), Bannino, Sciacca, Agozzino, Bahloul, Guzzo(Foderà 37’ st), Pipitone B. Panchina: Giacalone G(P), Manuguerra, Musumeci, Pipitone S, Agate, Foderà. Allenatrice: Valeria Anteri

Atletico Scelsa: Capodici(P), Soldano, Scibilia, Grigoli, Burgio(V), Parrino, Ribuffo(C), Tannurella(Santoro 5’ st), Graziano(Pelli 14’ st), Fall, Renna. Panchina: Santoro, Pelli, Pezzati. Allenatore: Giovanni Nanfa

Arbitro: Samuele Graceffa sezione di Agrigento

Note: Ammonita Donato(P) (M).

Campo da gioco: “Nino Lombardo Angotta”