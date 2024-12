Marsala, al Centro Sociale di Sappusi 'Clodette e Rodeo' con i ragazzi di Officina Creativa

19/12/2024 09:24:00

Si terrà venerdì 20 dicembre a Marsala, al Centro Sociale di Sappusi, alle ore 17, lo spettacolo conclusivo

del Progetto Officina Creativa - una serie di attività avviate a partire dal mese di giugno che si sono protratte fino a questa fine anno, in sinergia tra l’Associazione per l’Arte, l’Associazione Archè onlus e l’Associazione Finestre sul Mondo di Marsala – “Clodette e Rodeo”, un amore contrastato, spettacolo di burattini.

Il quartiere di Sappusi, dove opera il Centro Sociale tramite le varie attività sociali e laboratoriali, è uno dei quartieri popolari più marginali e periferici della città di Marsala, a rischio di devianza sociale minorile per dispersione scolastica e povertà: lì, accanto al Centro Sociale, operano anche i Servizi Sociali del Comune di Marsala e l’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni - Sezione Staccata di Trapani del Dipartimento della Giustizia Minorile.

Alle attività laboratoriali hanno partecipato ragazzi tra i 24 e i 25 anni, provenienti dall’area penale esterna, in carico all’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni - Sezione Staccata di Trapani del Dipartimento della Giustizia Minorile e alcuni minori stranieri non accompagnati inseriti nelle comunità del territorio marsalese. Le attività laboratoriali si sono collocate in complementarietà con le attività del Centro Sociale di Sappusi, in favore della prevenzione del disagio sociale e della devianza minorile nonché del trattamento dei minori in area penale e della loro recuperabilità con l’obiettivo di perseguire finalità di natura didattica, educativa, ricreativa, formativa e riparativa. Le attività spaziano dalla falegnameria alla serigrafia, dalla sartoria alla costruzione di pupi e marionette, alla musica, alla drammatizzazione, per poi far confluire tutte le esperienze vissute nello spettacolo finale in programma venerdì. Ulteriore obiettivo è stato costituito dalla installazione di un piccolo parco giochi, all’interno del Centro sociale, per l’intero periodo delle attività laboratoriali. Gli esperti dei laboratori hanno incontrato i ragazzi ogni martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 anche ai fini della realizzazione dell’evento conclusivo, coordinati da Salvatore Inguì, assistente sociale del Ministero della Giustizia Minorile, e coadiuvati dalla presidente di Archè, Anna Maria Alagna.