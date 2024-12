19 Dicembre: la svolta di Zelensky, scintille sulla manovra

19/12/2024 07:00:00

E' il 19 Dicembre 2024. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidian

• Zelens’ky ha ammesso che il Donbass e Crimea sono irrecuperabili, se non con la diplomazia internazionale

• Pare che i russi brucino i volti dei caduti nordcoreani, loro alleati, per impedirne il riconoscimento e così nascondere le perdite

• Dopo che il Comune ha escluso Tony Effe dal Capodanno di Roma per i suoi testi sessisti, gli altri due cantanti coinvolti nell’evento – Mahmood e Mara Sattei – hanno detto che non canteranno in solidarietà col trapper «censurato»





• Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere (dei quali uno con braccialetto elettronico) per corruzione e traffico di influenze. Ma fra poco compie 70 anni, e perciò la legge francese gli permetterà di chiedere la libertà condizionale

• Il nuovo esecutivo siriano vuole far confluire i gruppi ribelli ne rinnovato esercito nazionale

• L’Iran ha sospeso l’approvazione di una legge che avrebbe inasprito i controlli e le sanzioni sulle donne che non portano il velo correttamente

• Unicredit è salita al 28 per cento di Commerzbank, e il governo tedesco ha definito la mossa «poco amichevole»

• Trentuno famiglie di Taranto dovranno restituire ai Riva circa 5 mila euro ciascuna ricevuti come risarcimento delle emissioni tossiche respirate

• In Senato la premier Meloni ha avuto scambi accesi con le minoranze, alle quali ha risposto urlando (nonostante fosse ancora un po’ afona dopo il comizio di domenica ad Atreju)

• John Elkann ha confermato che sarà alla Camera per le audizioni delle commissioni che si occupano della crisi dell’automotive

• Fdi propone di chiudere i negozi più grandi in sei giorni festivi, ma le associazioni di categoria dicono che la norma è «anacronistica»

• Toti ha confermato il patteggiamento, che prevede l’astensione dalla politica per sei anni

• L’uomo che è morto dopo essere rientrato dal Congo aveva la malaria (e quindi, si direbbe, non la malattia misteriosa che si è diffusa nel Paese)

• Al San Matteo di Pavia una donna e il suo bambino sono morti per complicazioni legate al parto

• In 24 ore sono morti tre operai sul lavoro, nel porto di Genova, a Salerno e a Cagliari

• Un giovane di 23 anni si è impiccato nella sua cella del carcere di Viterbo

• Mattia Messina Denaro usava almeno 15 false identità

• Un dirigente del comune di Milano ha investito una mamma e la sua bambina nel passeggino (ma non si sono fatte male) che attraversavano sulle strisce. Invece di soccorrerle, è scappato. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo sette ore di ricerche

• L’insegnante che era rimasto ferito nel crollo di un balcone durante una gita nel ferrarese è morto dopo nove giorni di ricovero

• Le quote di maggioranza del Genoa sono state comprate dall’imprenditore dell’arredamento rumeno Dan Sucu

• Thuram ha preso in affitto l’attico di CityLife che fu dei Ferragnez per 35 mila euro al mese

• Sono morti il fotografo di moda Gian Paolo Barbieri, il magistrato Ferdinando Pomarici e il ciclista Rik Van Looy



Titoli

Corriere della Sera: Manovra, scintille al Senato

la Repubblica: La svolta di Zelensky

La Stampa: Pace in Ucraina, Zelensky apre

Il Sole 24 Ore: La Fed taglia ma delude Wall Street

Avvenire: Non di solo Fisco

Il Messaggero: Svolta Zelensky: trattiamo

Il Giornale: Così saranno le nuove pensioni

Leggo: «Non riprenderemo Crimea e Donbass»

Il Fatto: Abbiamo perso la guerra

Libero: Cantanti in rivolta contro il Pd

La Verità: Resa di Zelensky: «Crimea / e Donbass sono perduti»

Il Mattino: Napoli superstar

il Quotidiano del Sud: Lite alla Camera, caos manovra

il manifesto: Giocoforza

Domani: La "resa" di Zelensky sul Donbass: / «Non abbiamo forze per riprenderlo»