Il Concerto di Capodanno a Marsala

19/12/2024 07:10:00

E’ stato presentato ieri mattina, in conferenza stampa, il concerto di Capodanno che si terrà a Marsala il 3 gennaio del 2025.



Ad organizzare l’associazione Beethoven, l’orchestra sinfonica che si esibirà è la Compagnia Lirica Siciliana, diretta dal Maestro Salvo Miraglia.

Sul palco del Teatro Impero, a partire dalle ore 18.00, si esibiranno anche il soprano Maria Antonietta Di Benedetto, il tenore Francesco La Spada, il baritono Salvo Todaro. La presentazione è affidata a Ornella Ponzio.

Presenti ieri il Maestro Giuseppe Lo Cicero, in collegamento il Maestro Miraglia, la dirigente Maria Basiricò, l’assessore Ignazio Bilardello, il sindaco Massimo Grillo.

Il concerto di Capodanno si inserisce nel calendario degli eventi natalizi, che si snoderà fino al 13 gennaio, l’auspicio è che il Teatro Impero possa avere le sedute tutte occupate per lo spettacolo. Un impegno che l’associazione Beethoven ha assunto già in città con altri concerti, 15 in totale, che sono stati molto apprezzati.

Parole di collaborazione del Maestro Lo Cicero per l’Amministrazione guidata dal sindaco Grillo: “Non abbiamo mai avuto vita facile con le precedenti amministrazioni. Mai c’è stata una collaborazione fattiva come adesso. Questa amministrazione c’è stata molto vicina e andremo avanti migliorandoci sempre di più”.

I biglietti sono già in vendita online, sul sito di Tickettando, presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone oppure alla Pro Loco di Marsala.

Il prezzo è accessibile, si parte da 25 euro per la poltronissima, 15 per la poltrona, 10 euro per le altre file.

Un appuntamento con la musica, il Sindaco nel ringraziare l’associazione Beethoven, ha chiesto la collaborazione della città e degli operatori della stampa per fare conoscere l’appuntamento: “Che rappresenta motivo di orgoglio”.

Ogni anno gli occhi di 40 Paesi al mondo sono su Vienna e il Concerto di Capodanno, si tratta del concerto più seguito al mondo per il suo valore simbolico: la sua prima edizione avvenne dopo l'annessione alla Germania nel 1938, con la conseguente fusione che durò fino al termine della guerra.

L’Italia lo trasmette in differita privilegiando la diretta del Concerto di Capodanno del Gran Teatro La Fenice, rimesso in piedi dopo l'incendio doloso del ’96.

A dirigere la ventiduesima edizione del Concerto di Capodanno 2025, a Venezia, sarà Daniel Harding. I biglietti sono già in vendita dal 6 febbraio del 2024 con costi per la sola platea di 470 euro.

Marsala scommette su una nuova cultura musicale, su un Concerto che può diventare un appuntamento di richiamo per i cultori del genere, sopratutto per chi vuole contribuire a veicolare messaggi di cultura.