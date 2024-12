La Funierice ha ricevuto l'Alta Onorificenza di Bilancio

19/12/2024 14:30:00

Giovedì scorso, a Milano, a Palazzo Mezzanotte (sede di ELITE e Borsa Italiana Gruppo Euronext), si è tenuto il 60° evento del Premio Industria Felix - L’Italia che compete 2024, 5a edizione nazionale. Tra le aziende che hanno avuto attribuita l’Alta Onorificenza di Bilancio c’era anche la Funierice Service, società partecipata al 50% dal LCC di Trapani e dal Comune di Erice, che è stata selezionata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e diretto da Michele Montemurro, con la seguente motivazione: “tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Partecipate a maggioranza pubblica”.

A ritirare il riconoscimento sono stati l’Amministratore Unico della Funierice, dott. Gandolfo Spagnuolo, e la sindaca Daniela Toscano.

La Funierice Service srl è stata individuata una delle aziende meritevoli grazie a una dettagliata inchiesta giornalistica condotta in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia per l’anno 2022. Attraverso un processo rigoroso, sono state selezionate solo le aziende considerate solvibili o sicure, utilizzando il Cerved Group Score (CGS). Questo punteggio è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese, sviluppata da Cerved, e si basa su modelli statistici avanzati che stimano la probabilità di insolvenza per ciascuna impresa. In questo modo, la ricerca ha evidenziato le aziende più solide e affidabili, contribuendo a fornire informazioni utili per investitori, partner commerciali e altre parti interessate.

«Questo riconoscimento rappresenta non solo il risultato di un ottimo percorso, ma anche il segno di un approccio solido e prudente alla gestione delle risorse, che ha visto la Funierice Service crescere, consolidarsi e dimostrare capacità di affrontare con successo le sfide del mercato - dichiara Daniela Toscano, Sindaca di Erice. È il frutto di un lavoro di squadra dei due soci pubblici, Comune di Erice e Libero Consorzio Comunale di Trapani, che hanno saputo lavorare insieme con un obiettivo comune: garantire la solidità e la crescita di una realtà aziendale che, pur operando in un contesto di partecipazione pubblica, ha saputo mantenere elevati standard di gestione e responsabilità. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al dott. Gandolfo Spagnuolo, Amministratore Unico, il cui impegno e la cui professionalità sono stati determinanti per il raggiungimento di questo risultato. Oggi, Funierice Service Srl rappresenta non solo un’eccellenza nel panorama delle partecipate pubbliche, ma anche di buona gestione delle risorse pubbliche, che si traduce in crescita, sviluppo e benessere per il nostro territorio».

Il 60° evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui temi Esg. La quinta edizione nazionale è stata realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.

