Marsala: Esenzione IMU per fabbricati collabenti, un diritto spesso ignorato

19/12/2024 18:22:00

La questione del pagamento dell'IMU per gli immobili accatastati come collabenti (categoria F/2) continua a far discutere a Marsala. Un cittadino ha segnalato alla redazione di Tp24 una vicenda che potrebbe interessare molti altri contribuenti.

Secondo quanto riportato, l’Ufficio IMU del Comune di Marsala avrebbe richiesto per anni il pagamento dell’IMU anche per gli immobili accatastati come F/2, considerandoli alla stregua di aree edificabili. Tuttavia, la sentenza della Cassazione n. 8620 del 28/03/2019 stabilisce chiaramente che questi fabbricati, essendo privi di capacità reddituale, sono esenti dall’imposta.

Il cittadino, dopo anni di richieste e confronti con l’amministrazione, è riuscito a ottenere il rimborso dell’imposta pagata negli ultimi cinque anni. Tuttavia, gli importi relativi agli anni precedenti sono andati in prescrizione. Questa vicenda mette in evidenza la necessità per i cittadini di conoscere i propri diritti e per le amministrazioni di applicare con precisione le normative vigenti.

Un invito alla trasparenza

La segnalazione evidenzia come sia fondamentale che i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e che gli uffici pubblici adottino le normative in modo corretto, evitando disagi e costi inutili. La sentenza della Cassazione sopra citata potrebbe rappresentare uno strumento utile per altri cittadini che si trovano in situazioni simili.

Come contattare Tp24

Se hai segnalazioni o storie da condividere, la redazione di Tp24 è sempre pronta ad ascoltarti. Scrivici su WhatsApp al numero 327 5310156 e raccontaci la tua esperienza, oppure via mail a redazione@tp24.it