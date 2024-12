L'Ente Parco di Pantelleria agli Stati Generali delle Aree Protette

19/12/2024 18:25:00

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, rappresentato dal commissario straordinario Italo Cucci, ha partecipato alla due giorni degli Stati Generali delle Aree Protette che si è svolta a Roma.

Fra dibattitti, proposte e suggerimenti, l’intervento di Cucci è valso per ringraziare i vigili del fuoco e la protezione civile per il lavoro fatto a Pantelleria, evidenziando l’importanza della loro presenza nei i Parchi e nelle aree protette. L’apprezzamento espresso da Cucci per il loro ruolo è stato condiviso dallo stesso direttore generale Tutela Biodiversità e Mare del MASE, Francesco Tomas.

L’ appuntamento, fortemente voluto dal Ministero dell’Ambiente vede il coinvolgimento delle rappresentanze delle governance delle varie aree protette italiane, delle amministrazioni, dei corpi di sorveglianza e controllo dello Stato che contribuiscono alla tutela del territorio insieme alle aree protette. Focus di questa edizione è l’adeguamento della legge 394, che disciplina le aree protette, cercando di coinvolgere le associazioni ambientaliste e i presidenti dei Parchi Nazionali.