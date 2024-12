Trapani: lo IACP ha approvato il bilancio di previsione 2025/27

19/12/2024 14:00:00

Il Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Trapani, Maurizio Norrito, ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027. Il documento, avallato dal Collegio straordinario dei Sindaci, rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione delle attività future dell’Ente.

“L’approvazione del bilancio nei tempi previsti testimonia l’impegno e la competenza della dirigenza e dello staff economico-finanziario dell’IACP”, ha dichiarato il Commissario Norrito, ringraziando il Direttore Generale, ing. Sardo, e il dirigente dell’area Finanziaria, dott. Francesco Guarano.

Maggiore spesa per la manutenzione ordinaria

Il bilancio prevede un aumento delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio dell’Ente, grazie a un significativo incremento degli incassi derivanti dai canoni di locazione. Questo trend positivo è attribuito a una migliore sensibilità degli assegnatari, al lavoro degli uffici per il recupero della morosità e all’introduzione del sistema di riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha migliorato la puntualità dei pagamenti. “Aumentare gli incassi ci consente di offrire servizi migliori agli inquilini e di investire nella manutenzione e nel recupero degli immobili”, ha sottolineato Norrito.

Investimenti e progetti in corso

L’IACP di Trapani si conferma tra gli enti capofila nella gestione dei fondi europei. Tra i progetti più rilevanti: Piano Nazionale Complementare (PNC): investiti circa 38 milioni di euro per il recupero di oltre 30 edifici, coinvolgendo 867 alloggi popolari.

Social Housing: completati gli alloggi sociali di Trapani (via Pantelleria) e Marsala (contrada Amabilina), con altri interventi in corso nel borgo di Ummari.

Recupero di beni confiscati alla mafia: avviato il progetto per la ristrutturazione dell’ex hotel Zeus di Castelvetrano, che diventerà un bene a servizio della comunità.

Prospettive future

Il 2025 si apre con nuovi interventi, tra cui il recupero edilizio degli insediamenti popolari di contrada Sasi a Calatafimi Segesta e della chiesa incompleta della zona, grazie a una collaborazione con il Comune. A Trapani, sono in fase di aggiudicazione i lavori per la riqualificazione di parte dell’edificio popolare di viale Puglia. “L’IACP di Trapani gode di ottima salute ed è pronto ad affrontare le sfide future con una gestione moderna ed efficiente”, ha concluso Norrito, evidenziando i risultati ottenuti grazie alla sinergia con l’assessorato regionale alle Infrastrutture e alle competenze degli uffici tecnici e amministrativi.