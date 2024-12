Una panchina rosa all'ospedale di Trapani: un simbolo per la prevenzione del tumore al seno

19/12/2024 18:00:00

Una panchina rosa è stata inaugurata presso l'ingresso principale dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Un gesto simbolico per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, donata dall'azienda Landini Tractors e fortemente voluta dal direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce.

La panchina rosa all'ospedale di Trapani si aggiunge a quella inaugurata in concomitanza all'ospedale di Castelvetrano e a tutte le iniziative promosse dall'ASP per la prevenzione del tumore al seno. Un impegno costante che mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e a promuovere la cultura della prevenzione.

"La concomitanza con le festività natalizie – ha dichiarato Croce – assume un valore ancora più pregnante e ci riempie della necessità di una riflessione forte. Questa panchina possa essere un monito, un costante richiamo alla necessità di affrontare una patologia tanto delicata che, come è stato detto, nel ciclo di vita di ciascuno ci interessa tutti a livello familiare, di persone vicine o care".

Il direttore generale ha poi sottolineato l'importanza della prevenzione, ricordando come il tumore al seno rappresenti la prima causa di mortalità femminile. "Per questo non posso che essere felice del lavoro dell'oncologia, di quel ragionamento integrato che stiamo cercando di iniziare a fare nella nostra azienda, perché l'oncologia del Trapanese ancora una volta dimostra di essere unitaria".

Croce ha concluso il suo intervento ringraziando Landini Tractors per la donazione e augurando a tutti buone feste. "Il bello della sinergia orizzontale che si può instaurare tra un'amministrazione pubblica, un'azienda sanitaria e qualunque altro genere di soggetto privato – ha aggiunto – è il segno di un match assolutamente vincente che non deve limitarsi a un gesto simbolico".

"Fermati e prenditi cura di te"

Presenti all'inaugurazione anche i responsabili dei due reparti di oncologia medica, Angela Maria Accardo e Loredana Lo Giudice, e la psicologa ospedaliera Eliana Gucciardo. L'installazione delle due panchine (una anche a Castelvetrano) è stata realizzata in collaborazione con l'unità operativa di Psicologia Ospedaliera, che svolge quotidianamente un servizio di supporto ai pazienti oncologici e ai loro accompagnatori.

"Il simbolo della panchina è proprio questo: fermati e prenditi cura di te stessa – ha spiegato la dottoressa Accardo – Siediti e pensa a te stessa. È il simbolo mondiale della prevenzione del tumore al seno. Siamo vicini a tutte quelle donne che soffrono e che tentano di sopravvivere a un'esperienza drammatica".

La dottoressa Accardo ha poi ringraziato Landini Tractors per la donazione, sottolineando il legame tra l'azienda e il territorio. "Noi viviamo di agricoltura – ha detto – e l'agricoltura è colei che produce il biologico, il cambiamento di stile di vita, l'alimentazione sana che ci permette di avere quella vera prevenzione che parte dalle nostre tavole".

Infine, un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che si prendono cura dei pazienti oncologici. "Grazie a tutti – ha concluso la dottoressa Accardo – solo sensibilizzando la collettività possiamo cambiare quello che sarà il futuro dell'oncologia".

