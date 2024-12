Marsala, i due Licei Classico e Scientifico ospitano due corsi di formazione BLSD

19/12/2024 22:00:00

I due licei della città hanno ospitato corsi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) organizzati dal Rotary Club Marsala nell’ambito del suo progetto “Marsala, Città Cardiprotetta”, dimostrando che gli studenti liceali della nostra comunità hanno una sensibilità particolare verso queste situazioni di emergenza.

Il giorno 17 dicembre il corso è stato tenuto presso il Liceo Classico "Giovanni XXIII" e la Dirigente scolastica Maria Luisa Asaro ha avuto modo di ringraziare gli istruttori rotariani Riccardo Lembo, Salvatore Mancuso, Simonetta Alagna e Nino Guercio che hanno insegnato agli studenti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE). Gli studenti hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica le nozioni apprese attraverso esercitazioni su manichini, acquisendo competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza. Il giorno successivo il corso è stato realizzato presso il Liceo Scientifico "Pietro Ruggieri" ed anche stavolta sono state realizzate sessioni teoriche e pratiche.

Il Presidente del Rotary Club Marsala Andrea Aldo Galileo ha lodato “gli studenti che hanno mostrato grande interesse e partecipazione, comprendendo l'importanza di essere preparati a salvare vite umane”.