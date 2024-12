Marsala, Missione Ekklesia Church porta gioia a bambini e anziani per Natale

19/12/2024 20:00:00

La Missione Ekklesia Church si fa portavoce della solidarietà natalizia con un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli e agli anziani. Attraverso donazioni di giocattoli e dolci, la comunità punta a regalare momenti di gioia ai bambini ricoverati in ospedale e agli ospiti di strutture per anziani, trasformando il Natale in un’occasione di speranza e calore umano.

Un Natale di sorrisi al reparto pediatrico di Marsala

Il primo appuntamento è previsto per il 20 dicembre 2024, quando i volontari della Missione Ekklesia distribuiranno doni e dolci ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. La stessa giornata vedrà i volontari portare allegria anche agli anziani ospiti della RSA Morana, situata in via Trapani. L’iniziativa mira a far sentire la vicinanza della comunità locale a chi sta affrontando le festività lontano dalla propria casa o in condizioni di fragilità.

Trapani abbraccia i piccoli pazienti

Il giorno successivo, 21 dicembre 2024, la Missione Ekklesia si sposterà a Trapani, per portare sorrisi e regali ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Un gesto semplice ma significativo, capace di trasformare una giornata ordinaria in un momento di gioia condivisa.

La forza della solidarietà

La Missione Ekklesia Church, con sede a Marsala in Largo Andrea F. n. 2a, ha sempre messo al centro delle proprie attività i valori dell’aiuto reciproco e dell’amore verso il prossimo. Quest’anno, la comunità rinnova il proprio impegno con un progetto che unisce generosità e attenzione verso le categorie più vulnerabili: i bambini e gli anziani. “Siamo convinti che questa iniziativa possa rendere le festività più felici per i bambini ricoverati, le loro famiglie e gli anziani”, affermano i promotori dell’iniziativa".