Kickboxing: ottima performance del Team Biondo Academy Marsala alla Coppa Italia WTKA

19/12/2024 17:25:00

Sono trascorse poche settimane dai grandi successi ottenuti ai Campionati del Mondo WTKA di Carrara che il Team Biondo KickBoxing Academy di Marsala, domenica 15 ottobre, alla Coppa Italia "Maratona Marziale" della Federazione WTKA ottiene un'altra ottima performance soprattutto con il suo atleta di punta, quel Giovanvito Sciacca detentore dei titoli mondiali K1 - 47 Kg e Kick Light - 47Kg. Stavolta, i ragazzi del Maestro Giuseppe Biondo hanno giocato in casa le loro chances in un Palazzetto dello Sport "San Carlo" di Marsala gremito di pubblico, visto che la Federazione ha fortemente voluto la Città lilibetana come teatro di questa titolata manifestazione. Con la partecipazione di società sportive da tutta Italia, i combattimenti, già dalla mattinata, hanno avuto uno slancio agonistico di forte impatto perchè, anche se a gareggiare erano i più giovani, la qualità di KickBoxing espressa è stata di altissimo livello. A scendere sui cinque Tatami collocati sul parquet dell'impianto marsalese ed a giocarsi le proprie chance esprimendo una buona arte marziale sono stati:

Alessia Agate -28 Kg;

Andrea Sciacca -20 Kg;

Brian Casano -25 Kg;

Giosuè Pirosu -25 Kg

Vincenzo Casano -30 Kg;

Mario Valenti -30 Kg;

Christian Sciacca -32 Kg;

Alessandro Gusmano (Demo).

Nel pomeriggio sono scesi in campo i più grandi che hanno registrato ottime performance ed in alcuni casi anche il battesimo del fuoco, sia in combattimento ufficiale che nei Demo, dimostrando sempre più che i dettami tecnici del Maestro Giuseppe Biondo possono raggiungere i massimi livelli possibili grazie ad una impostazione acquisita negli anni ed alle capacità tecniche e di concentrazione del suo Maestro, quel Nicola Gandolfo che negli anni è divenuto un vero e proprio punto di riferimento delle Arti Marziali lilibetane. Un concentrato di esperienza e tecnica che si è potuta ammirare nella sua interezza sui Tatami di tutta Italia. Ed ecco che giungono i risultati, Giovanvito Sciacca, salito di categoria, vince un oro nel Kick Light -52 Kg ed un argento nel K1 -52 Kg. successi che hanno spronato tutto il Team Biondo nel raggiungimento dell'ottima performance di gruppo:

Andrea Eletto -69 Kg;

Gabriele Angileri -74 Kg;

Gabriele Crimi -79 Kg;

Salvatore Di Girolamo (Demo).

"E' stato un ottimo banco di prova, dichiara il Maestro Giuseppe Biondo, visto che ero impegnato nelle mie funzioni di arbitro, ho potuto guardare solo con la classica coda dell'occhio le performance dei miei ragazzi. Desidero ringraziare il mio Maestro Nicola Gandolfo per la sua costante presenza all'angolo durante i combattimenti non facendo mancare il supporto tecnico in tutte le sfide che si sono succedute. Giovanvito Sciacca salendo di categoria ha trovato un livello più alto e la prova ne è la medaglia d'argento, sono certo che alla prima occasione saprà recuperare. Sono contento anche per i Demo che hanno potuto provare l'ebrezza del combattimento e per la Boxe, dove nel tempo sapremo esprimere livelli ancora più alti. Sono il lavoro in palestra e le tante rinuncie a costruire gli uomini di domani, atleti che comprendono il valore sociale di ciò che facciamo".