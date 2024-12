Marsala: l'ASD Scacco Club Mazara premiato con la Stella del Coni

19/12/2024 15:00:00

Durante l’annuale cerimonia di premiazione dello Sport del CONI che si è tenuta a Marsala presso la Sala conferenze “Maria Luisa Famà” del Parco Archeologico di Lilibeo è stata consegnata allo Scacco Club Mazara la stella di bronzo al merito sportivo assegnata dalla Presidenza Nazionale del CONI. Hanno consegnato il premio il Delegato CONI di Trapani Elena Avellone e Giuseppe Cerami il Presidente di Federscacchi Sicilia.

Il conferimento della Stella – ha detto la Avellone - onora il costante impegno del Gruppo Dirigente in favore dello Sport e un positivo esempio e modello da imitare per le nostre giovani generazioni anche in virtù dei prestigiosi traguardi raggiunti costantemente negli anni. L’onorificenza è stata accolta con entusiasmo e molta soddisfazione dagli scacchisti mazaresi che vantano già prestigiosi traguardi nazionali ottenuti negli anni come riconoscimento del contributo offerto per la crescita sana dei giovani scacchisti mazaresi in quasi quaranta anni di attività sportiva.