 Isole Minori e agevolazioni pendolari, l’appello della Snals Confsal Trapani

19/12/2024 08:00:00

Sospensione delle Agevolazioni per Pendolari delle Isole Minori: L’Appello della Segreteria Provinciale SNALS-CONF.SAL di Trapani

La recente decisione della Regione Sicilia di azzerare i fondi destinati alle agevolazioni sui trasporti marittimi sta suscitando profondo disappunto e preoccupazione tra le categorie di lavoratori che usufruivano della tariffa “Lavoratori Free”. Tra questi, spiccano il personale scolastico delle isole minori e altri dipendenti pubblici che ogni giorno si spostano per garantire servizi essenziali.

La Segreteria Provinciale SNALS-CONF.SAL di Trapani, attraverso una comunicazione ufficiale firmata dalla segretaria Clelia Casciola, ha denunciato con fermezza l’impatto negativo di questa scelta, che grava pesantemente sul bilancio mensile di lavoratori già provati dalle difficoltà logistiche e finanziarie che comporta operare in territori isolati.

La Segreteria Provinciale ha indirizzato un appello urgente al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.), agli Assessori competenti e ai Deputati della Regione, chiedendo una revisione immediata della decisione e il ripristino delle agevolazioni per il trasporto marittimo.

Secondo la Segreteria: La sospensione delle corse gratuite in aliscafo per i dipendenti pubblici è una misura inaccettabile e penalizzante; Il provvedimento mina gravemente la mobilità del personale scolastico, il quale garantisce ogni giorno la continuità educativa nelle isole minori; Le conseguenze si ripercuotono non solo sui lavoratori ma anche sulla qualità del servizio pubblico essenziale che essi offrono. La Richiesta di un Intervento Immediato

Lo SNALS-CONF.SAL sollecita la Regione Sicilia a integrare con urgenza i fondi necessari per: Ripristinare le agevolazioni tariffarie per i lavoratori pendolari delle isole minori, evitando ulteriori disagi. Garantire che il personale scolastico e altre categorie di lavoratori possano continuare a svolgere le loro funzioni essenziali senza costi aggiuntivi insostenibili. La Segreteria Provinciale ha sottolineato che questa decisione, se non rivista, rischia di causare danni irreparabili al servizio pubblico nelle isole minori, già soggetto a numerose difficoltà.

SNALS-CONF.SAL esprime piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti e si impegna a mantenere alta l’attenzione su questo tema fino a quando non verranno adottate soluzioni concrete. La segretaria Casciola ha ribadito: “È essenziale che la Regione agisca tempestivamente per tutelare i diritti dei lavoratori e per garantire la continuità dei servizi essenziali nelle isole minori.”