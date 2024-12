I 130 anni dell'olio Barbera. Una storia siciliana di eccellenza e radici profonde

20/12/2024 11:00:00

Era il 1894 quando Lorenzo e Vincenzo Barbera fondarono a Palermo la "Società degli Oleifici Siciliani", in un contesto storico in cui la Sicilia iniziava a costruire il proprio futuro tra immense campagne e grandi famiglie. Con il sostegno dei Florio, pionieri dell’economia isolana, l’olio Barbera trovò presto spazio sui mercati internazionali, distinguendosi per qualità e innovazione.

Un’intuizione vincente: l’olio in bottiglia

Lorenzo Barbera fu tra i primi a intuire l’importanza del packaging, imbottigliando l’olio in vetro e conferendogli un’immagine di prestigio. Eleganti ampolle di Murano arricchirono il prodotto, trasformandolo in un simbolo di lusso e made in Italy. Nel 1900, il successo fu sancito dalla medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Parigi, un riconoscimento che consolidò il marchio come sinonimo di eccellenza.

L’autonomia e la rinascita

Gli anni ’20 segnarono la fine dell’alleanza con i Florio, ormai in declino, ma i Barbera decisero di proseguire autonomamente, espandendo la rete produttiva e investendo in innovazione. La produzione si arricchì di nuove bottiglie eleganti, come quelle utilizzate per il Marsala. Tant'è che vennero chiamate le "marsaline", e l’azienda continuò a crescere nonostante le difficoltà, come la distruzione della tenuta di famiglia a causa della speculazione edilizia.

Modernizzazione e sostenibilità

Con l’arrivo di Manfredi Barbera negli anni ’80, l’azienda intraprese una nuova fase di modernizzazione. Focalizzandosi sulla qualità, piuttosto che sulla competizione di prezzo con i colossi stranieri, Barbera riuscì a consolidare la propria presenza nei mercati globali. Nonostante le sfide climatiche del 2024, che hanno ridotto del 60% la produzione nazionale, l’azienda ha mantenuto standard elevati grazie a tecnologie avanzate e un’attenzione meticolosa alle coltivazioni.

Un futuro sostenibile

Oggi, la famiglia Barbera guida il più grande consorzio olivicolo del Sud Italia, il CO.FI.OL., coinvolgendo migliaia di piccoli produttori. Dal 2020, la cooperativa O.R.O. Sicilia ha rafforzato ulteriormente il legame con il territorio, promuovendo produzioni locali e sostenendo l’economia siciliana. Con Lorenzo e Carlo, quinta generazione della famiglia, l’azienda guarda al futuro puntando su innovazione e sostenibilità.

Un’eredità di radici e valori

L’olio Barbera rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche una storia di famiglia, tradizione e resilienza. Dopo 130 anni, ogni bottiglia porta con sé l’essenza della Sicilia, un invito a celebrare la forza delle radici e lo sguardo verso un futuro sostenibile.