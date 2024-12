Pantelleria: Parco Nazianale e Marevivo organizzano il corso per esperti in tutela del mare

20/12/2024 20:58:00

Il Parco Nazionale di Pantelleria, in collaborazione con l’associazione ambientalista Marevivo, ha lanciato un innovativo percorso formativo dedicato alla preparazione di educatori ambientali specializzati nella conoscenza del patrimonio marino dell’isola.

Un approccio integrato alla tutela ambientale

Il progetto mira a creare un modello di protezione che consideri l’interdipendenza tra gli ecosistemi terrestri e marini. Questo approccio olistico si basa sulla consapevolezza che un’efficace azione di tutela deve valorizzare l’intero patrimonio naturale dell’isola, con un focus sulla diffusione del sapere e sulla sensibilizzazione.

Formazione qualificata e opportunità per i partecipanti

Il corso, della durata complessiva di 75 ore, alternerà lezioni teoriche e attività pratiche, guidate da esperti del settore. A conclusione, è previsto un tirocinio che coinvolgerà anche le scuole locali, per promuovere la conoscenza ambientale tra i giovani.

Le lezioni inizieranno il 20 gennaio 2024, e la partecipazione è gratuita, riservata a 20 candidati selezionati sulla base del diploma, dell’esperienza nel settore e dell’attitudine a svolgere attività educative. Al termine del percorso, chi avrà frequentato regolarmente e superato le prove previste riceverà un attestato di partecipazione.



I partecipanti approfondiranno temi fondamentali come: Biologia, geologia e archeologia marina; Attività di pesca e il ruolo delle aree marine protette;

Ecologia marina, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e allo sfruttamento delle risorse naturali.

Grande rilievo sarà dato alle metodologie per coinvolgere scuole e comunità locali, trasformando i cittadini in veri ambasciatori della tutela ambientale e promotori di un turismo più sostenibile.

Una comunità unita per la sostenibilità

La comunità di Pantelleria si distingue per la sua compattezza e collaborazione nel sostenere progetti di protezione ambientale, dimostrando che il rispetto per la natura è alla base del benessere sociale ed economico.

Come partecipare

Gli interessati possono presentare domanda entro il 10 gennaio 2024, consultando il bando disponibile sui siti ufficiali del Parco Nazionale di Pantelleria (www.parconazionalepantelleria.it) e di Marevivo Sicilia (www.marevivosicilia.it).

Questo percorso formativo rappresenta un’opportunità unica per chi desidera contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente e al futuro sostenibile dell’isola.