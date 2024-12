Gibellina celebra Carla Accardi: itinerario con Trapani e Palermo per il centenario dell’artista

20/12/2024 22:00:00

In occasione del centenario dalla nascita, Gibellina omaggia Carla Accardi, una delle figure più importanti dell’astrattismo italiano, con il progetto "Accardi100: da Gibellina un itinerario su Carla Accardi". L’iniziativa, che intreccia arte e territorio, sarà presentata sabato 21 dicembre alle 17.30 in piazza XV Gennaio ’68, luogo simbolo per l’artista, dove si trovano i suoi iconici cinque pannelli in ceramica.

Un percorso tra Gibellina, Trapani e Palermo

Curato da Giuseppe Maiorana, Enzo Fiammetta, Valentino Danilo Matteis e Alessandro Messina, il progetto attraversa Gibellina, Trapani e Palermo, città che custodiscono le opere dell’artista. Questi luoghi diventano tappe fondamentali di un racconto culturale che celebra il profondo legame di Carla Accardi con la Sicilia occidentale.

Promosso dal Comune di Gibellina e dal Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, in collaborazione con istituzioni e associazioni artistiche, l’itinerario mette in dialogo le opere presenti negli spazi pubblici, nelle collezioni museali e in quelle private. Così, le creazioni della Accardi si confrontano con i paesaggi, le memorie e le trasformazioni culturali del territorio, offrendo ai visitatori una prospettiva unica sul suo lavoro.

«Questo percorso - spiega il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera - non è solo un omaggio a una grande artista nel centenario della sua nascita, ma anche un’opportunità per creare nuove narrazioni che coinvolgano il territorio. Stiamo lavorando per accogliere al meglio le iniziative in vista della designazione di Gibellina come Capitale dell’Arte Contemporanea 2026».

I curatori sottolineano il significato del progetto: «Accardi100 rappresenta un momento cruciale nel rapporto tra arte e territorio. Celebrando Carla Accardi, Gibellina consolida il proprio ruolo internazionale, riaffermando l’importanza della creatività come espressione dell’identità culturale e della relazione con il paesaggio».

Il percorso espositivo inaugurale si concluderà alle 19.00 presso il Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, con la performance "Carla Accardi: storie dell’Arte al Femminile", tratta da La Vita non è Arte. L’Arte è Vita, ideata da Giuseppe Maiorana e interpretata da Federica Aloisio e Daniela Macaluso.

Un’altra proposta è “La Casa di Carla”, un laboratorio interattivo che esplora il concetto di casa come custode dei pensieri e delle emozioni. L’attività, ospitata presso il Museo, sarà accessibile su appuntamento e aperta a visitatori di ogni età.

Un legame tra arte e identità culturale

Grazie al lavoro di ricerca e valorizzazione degli archivi condotto dalle istituzioni coinvolte, il progetto "Accardi100" si propone come un’occasione imperdibile per scoprire la profondità del legame di Carla Accardi con la Sicilia e il suo contributo all’arte internazionale. Questo omaggio celebra l’arte come ponte tra passato e futuro, tra identità locale e dialogo globale, consolidando Gibellina come crocevia di creatività e innovazione culturale.