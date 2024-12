Si spaccia per avvocato e promette lavoro in cambio di denaro

20/12/2024 09:02:00

Un uomo di 50 anni, autista di ambulanza, è stato arrestato a Bagheria con l'accusa di tentata truffa. Il fermo, avvenuto l’11 dicembre, è stato reso noto solo oggi dalla polizia locale.

L’uomo avrebbe avvicinato una vittima con la promessa di un impiego come centralinista in una clinica privata della zona. Per apparire credibile, si era presentato come un avvocato, spiegando di avere la necessità di reclutare due persone fidate per la struttura. A garanzia del presunto incarico, aveva richiesto documenti personali e il versamento di 1.180 euro, giustificandoli come una “polizza assicurativa”.

La vittima, però, ha intuito che potesse trattarsi di una truffa e ha segnalato l’accaduto alle autorità. In accordo con la polizia, ha organizzato un incontro con il truffatore in un bar del centro città. Durante l'appuntamento, gli agenti, appostati a distanza, sono intervenuti nel momento in cui l'uomo ha ricevuto una busta contenente il denaro richiesto.

Il cinquantenne è stato colto in flagrante e ha confessato il tentativo di truffa. Le indagini hanno inoltre rivelato che l’uomo aveva già precedenti per reati simili. Per evitare il rischio di ulteriori episodi, il Giudice del Tribunale di Termini Imerese ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.