Concerti, presepi viventi, spettacoli: il weekend prenatalizio in provincia di Trapani

20/12/2024 06:00:00

Il weekend prenatalizio nella provincia di Trapani si preannuncia denso di eventi culturali, musicali e artistici.

Dalle suggestive atmosfere dei presepi viventi ai concerti di grandi artisti, passando per spettacoli teatrali, mostre fotografiche e laboratori creativi per grandi e piccoli. Ecco una guida ai principali appuntamenti in programma nel fine settimana.

CAMPOBELLO DI MAZARA

20 dicembre, ore 21:00 - Cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”

Il grande tenore pescarese Piero Mazzocchetti, considerato l'erede di Luciano Pavarotti, sarà il protagonista del concerto “Sacro Natale”. Un evento di altissimo spessore artistico, con un repertorio che abbraccia i brani più celebri della tradizione natalizia e cristiana, come "Astro del ciel", "White Christmas" e "Adeste Fideles". Mazzocchetti sarà accompagnato dal mandolinista Francesco Mammola. Una serata all'insegna della grande musica per immergersi nella magia del Natale.

MARSALA

20 dicembre, ore 9:30 - Teatro Impero

Per i più piccoli arriva la favola musicale "Gli Aristogatti", scritta e diretta da Vito Scarpitta. Uno spettacolo pensato per le scuole e le famiglie, ispirato al celebre classico d’animazione Disney.

20 dicembre, ore 21:00 - Chiesa Madre

Alla luce delle lanterne, la Chiesa Madre di Marsala diventa il palcoscenico di “Ti racconto il Natale… a lume di lanterna”, un percorso immersivo alla scoperta del significato dei simboli del Natale. La serata sarà animata da canti natalizi, voci narranti e momenti di drammatizzazione.

20 dicembre, ore 19:00 - Convento del Carmine

Torna la 6ª edizione di "Wine Act", una serata di degustazione dedicata ai vini del territorio.

21 dicembre, ore 19.00 - Book Jazz Club - Biblioteca Sociale Otium

Il Tony Marino Trio porta a Marsala un mix di soul, jazz e swing. Con Tony Marino (voce), Dario Salerno (chitarra) e Diego Tarantino (basso), il pubblico sarà coinvolto da un repertorio che abbraccia i classici internazionali.

21 dicembre, ore 19:00 - Teatro Comunale Sollima

Debutta a Marsala l’opera teatrale "Figlia di due mari", un’intensa rappresentazione ispirata ai romanzi di Mariza D’Anna. La storia racconta le vicende di quattro generazioni di emigrati siciliani in Libia. L’ingresso è gratuito.

22 dicembre, ore 21:00 - Teatro Impero

La Premiata Forneria Marconi (PFM) porta in scena "PFM canta De André", un tributo al grande cantautore genovese. Un evento unico con ospiti d’eccezione e una scaletta che celebra lo storico sodalizio tra la band e De André.

TRAPANI

20 dicembre, ore 18:00 - Biblioteca Fardelliana

Il Natale a Trapani si apre con il progetto "Rileggiamo i classici", che vedrà la lettura di "Un Canto di Natale" di Charles Dickens. La narrazione sarà affidata a Ornella Fulco, Giampiero Montanti e Stefania La Via.

21 dicembre, ore 18:30 - Complesso Monumentale di San Domenico

La magia delle colonne sonore Disney rivive nel concerto sinfonico "Walt Disney racconta". Le musiche dei film più amati di sempre saranno eseguite dall'orchestra sinfonica del Luglio Musicale Trapanese.

22 dicembre, ore 17:00 - Chiesa del Collegio dei Gesuiti

La poesia diventa protagonista con "Natale in Poesia", recital che vedrà la partecipazione di numerosi poeti provenienti da tutta la provincia. La serata sarà arricchita dalle esibizioni musicali del gruppo I Cutiludissi.

ERICE

Dal 20 al 22 dicembre - Teatro Gebel Hamed

Tre serate di musica d’autore con:

20 dicembre: "Trip Loop"

21 dicembre: Simona Trentacoste Trio

22 dicembre: "L'anno che verrà" con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite

SALEMI

22 dicembre - Castello Normanno-Svevo

Apre la "Casa di Babbo Natale", un percorso incantato per famiglie e bambini. L'ingresso sarà possibile anche il 26, 28 e 29 dicembre, oltre al 5 e 6 gennaio 2025, dalle 17:30 alle 20:30.

GIBELLINA

21 e 22 dicembre - Sistema delle Piazze

Arriva la "Sagra del Natale Street Food", con stand gastronomici, cibo di strada e intrattenimento musicale. Non mancheranno le animazioni per i bambini, la Casa di Babbo Natale e i gonfiabili.

ALCAMO

21 dicembre, ore 19:00 - Castello dei Conti di Modica

L’atteso evento "Alcamo Wine Fest" ospita le eccellenze vitivinicole della Sicilia, con protagoniste le cantine più prestigiose recensite dalla guida Gambero Rosso 2025.

CASTELVETRANO

Dal 22 dicembre al 6 gennaio - Chiostro dei Domenicani

Torna il Presepe vivente nel suggestivo Chiostro dei Domenicani, un’occasione per immergersi nella tradizione siciliana.

SAN VITO LO CAPO

22 dicembre, ore 18:30 - Teatro Comunale (Via Savoia)

Il grande attore Stefano Fresi è il protagonista di "Dioggene", spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato. Il biglietto parte da 29 euro e la serata si preannuncia una perla del cartellone natalizio.