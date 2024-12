Marsala, il Tony Marino Trio da Otium, concerto soul e jazz il 21 dicembre

20/12/2024 09:32:00

La magia della musica dal vivo torna protagonista del Book Jazz Club alla Biblioteca Otium (via XI Maggio 106) di Marsala.

Il 21 dicembre, alle ore 19.00, si esibirà il Tony Marino Trio, una formazione il cui repertorio è un mix di soul, jazz e rhythm 'n' blues.

Il trio vede sul palco la voce di Tony Marino, artista con una carriera di oltre 30 anni e un percorso internazionale che l’ha portato a esibirsi in più di 15 paesi europei. Con lui, la chitarra di Dario Salerno e il basso di Diego Tarantino, che insieme daranno vita a un’esperienza musicale intensa e avvolgente. La forza di Tony Marino sta nella sua versatilità artistica, capace di passare con naturalezza dal jazz al soul, dallo swing al rhythm ‘n’ blues, sempre con carisma e passione.

L’atmosfera intima della Biblioteca Otium sarà il palcoscenico ideale per una serata di grande musica, dove il contatto diretto con gli artisti renderà l’esperienza ancora più coinvolgente. Per non perdere questo appuntamento, è necessaria la prenotazione. Basta inviare un messaggio WhatsApp al 333 72 77 176 per riservare il proprio posto.