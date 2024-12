 L’Area Marina Protetta Isole Egadi agli Stati Generali delle Aree Protette

20/12/2024 13:00:00

L’Area Marina Protetta Isole Egadi ha partecipato agli Stati Generali delle Aree Protette, tenutisi il 17 e 18 dicembre presso la Biblioteca Nazionale di Roma. L’evento, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia, ha rappresentato un momento di confronto e progettazione strategica sul futuro delle aree protette italiane.

"È stata un’opportunità di confronto preziosa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - dice il direttore dell'AMP Isole Egadi Salvatore Livreri Console - per discutere di importanti temi: dalla riforma della legge quadro delle Aree Protette alla semplificazione amministrativa, fino alla futura evoluzione della conservazione della natura in Italia. Sono state due giornate ricche di idee, condivisioni e proposte per migliorare la gestione delle Aree Protette, ma soprattutto un’occasione importante per il progetto di riforma della legge quadro 394/91, uno strumento strategico per la gestione delle aree protette".