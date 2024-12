Plug-in Hybrid SUV, con Lexus la guida diventa emozione

20/12/2024 09:00:00

I Plug-in Hybrid SUV sono la scelta ideale per chi vuole avvicinarsi in modo graduale alla guida in modalità elettrica. L’esperienza Lexus ha dato vita a una motorizzazione superiore, che coniuga elevate performance e una grande efficienza. Eleganza, innovazione e stile inconfondibile sono solo alcune delle caratteristiche della gamma Lexus Plug-in Hybrid SUV, i cui motori traggono potenza da due fonti: un motore a benzina e una batteria agli ioni di litio, che alimenta il motore/generatore elettrico. Il tutto si traduce in un’esperienza di guida senza eguali, sia in modalità EV che Full Hybrid.

Motori di ultima generazione

La modalità Full Electric predefinita è stata progettata per ottimizzare l’uso della batteria e permette di percorrere distanze fino a 76 km, contando su prestazioni silenziose, senza emissioni, fino a 135 km/h. Con la guida in modalità Hybrid, il motore a benzina è pronto a entrare in funzione, fornendo una rapida accelerazione lineare quando serve, in base all’intensità con cui si preme l’acceleratore: può raggiungere i 100 km/h in poco più di 6 secondi.

La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata sia utilizzando un cavo di alimentazione esterna, in modo più rapido, oppure tramite una presa domestica, in dotazione con le vetture. Il sistema di ricarica è altamente efficiente. Per un’esperienza elettrificata completa, è possibile monitorare il livello di carica e l’autonomia del proprio SUV Plug-in Hybrid da remoto, ovunque ci si trovi, direttamente dallo smartphone. Grazie all’app Lexus Link, inoltre, è possibile localizzare le stazioni di ricarica di tutta Europa, verificandone disponibilità, velocità di ricarica, tariffe e servizi vari.

La nuova unità di controllo della potenza (PCU) è stata creata su misura per la batteria agli ioni di litio ad alta capacità. Al convertitore DC/DC che si trova sotto il sedile posteriore, è stato aggiunto un convertitore boost e la struttura a otto strati che ospita i circuiti necessari per il controllo Plug-in Hybrid è stata collocata sopra il gruppo cambio/differenziale, per ridurre l’altezza del cofano.

Plug-in Hybrid SUV, il futuro è “Lexus Electrified”

I Plug-in Hybrid SUV della gamma Lexus nascono da quasi vent’anni di leadership nel campo dell’elettrificazione di auto. Sono diventati nel corso del tempo un punto di riferimento nel percorso verso un futuro completamente elettrificato, grazie a innovazioni come i motori a ciclo Atkinson di quarta generazione, i gruppi ibridi cambio/differenziale, i sistemi di gestione della batteria e le unità di controllo della potenza.

Implementare un’elettrificazione efficace su ogni veicolo è molto importante per Lexus. L’obiettivo, entro il 2050, è di azzerare le emissioni di CO2 e ridurre al minimo di consumo di acqua di tutti gli impianti Lexus, oltre a quello della riduzione delle emissioni delle auto. Alla riduzione delle emissioni, inoltre, si affianca una riduzione dei costi: ricaricando la propria auto a casa o in uno delle stazioni che si trovano in tutta Europa, infatti, è possibile guidare fino a esaurimento della batteria, con 0 emissioni per l’ambiente e un significativo risparmio di carburante per ogni automobilista.

Lexus, brand premium del gruppo Toyota, ha fatto il suo ingresso nel mercato mondiale nel 1989 e qualche anno dopo, nel 1993, anche in Italia. Ad oggi è presente in 90 Paesi e oggi opera con una visione che si può racchiudere nel concetto di “Lexus Electrified”, per offrire il massimo in termini di performance e piacere di guida. Il suo posizionamento si esprime attraverso “Experience Amazing”: creare esperienze che trasformino la guida in emozione, la performance in passione e la tecnologia in immaginazione.