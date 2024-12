Marsala, il 27 dicembre al Palabellina il ricordo di Oriana Bertolino

20/12/2024 12:20:00

E' tutto pronto per la prima edizione del Memorial Oriana Bertolino, il 27 dicembre. Dalle ore 15 al Palabellina, appuntamento per quattro formazioni della provincia, che hanno avuto strettissimi rapporti con l'atleta scomparsa recentemente in un tragico incidente a Malta.

Come ci dicono gli organizzatori, Maurizio Falco e Roberto Marino "Il miglior modo per ricordarci di Oriana è quello di farlo sul taraflex del Palabellina, luogo dove lei trascorreva gran parte delle giornate essendo impegnata come tecnico del settore giovanile ma anche come giocatrice di Serie C."

Sono infatti 4 le squadre invitate a partecipare: L'Entello Trapani , Il Progetto Volley Marsala, il Marsala Volley per ultima una formazione mista denominata Oriana's Friends, composta da strettissime amiche della pallavolo capitanate da Erika Marino.

Tra gli appuntamenti all'interno del memorial, va segnalato Un premio voluto dall'avvocato Diego Maggio, presidente dei Lions di Marsala che consegnerà 2 borse di studio a due giovanissimi atleti che si stanno distinguendo in ambito sportivo.

"Invitiamo tutti gli sportivi e coloro che hanno avuto a che fare con Oriana, ad essere presenti all'evento, per dedicare alla sua memoria una giornata all'insegna dello sport", concludono gli organizzatori del memorial Oriana Bertolino.