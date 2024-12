Le mie prime visioni nel 2024

21/12/2024 20:00:00

Non esiste un reale singolo motivo sul perché l'essere umano, da oltre un secolo, si fermi per ore ad osservare uno schermo. Dipende anche dal periodo e dal contesto politico-culturale: la mia semplice motivazione è che, dopo una giornata strapiena di roba, certe volte ho il bisogno di fermarmi per apprendere una nuova storia, attraverso i sensi della vista e dell'udito.

L'idea di questo articolo nasce già dagli albori del 2024: tutte le mie prime visioni cinematografiche di quest'anno solare, mettendole in una classifica personale in ordine crescente.

Attenzione: troverete molti film pluripremiati in bassa classifica, mentre film sconosciuti o azzannati dalla critica nei piani alti di questa lista. Non sono un critico cinematografico, ma sono una persona che, anno dopo anno, ha riservato al cinema una parte sempre maggiore della propria routine.

Spero possa esservi utile,

Luca Lo Buglio

79. Il colosso di Rodi (1961) di Sergio Leone

78. La ricompensa del gatto (2002) di Hiroyuki Morita

77. We want sex (2010) di Nigel Core

76. Tra la terra e il cielo (2015) di Neeraj Ghaywan

75. Rushmore (1998) di Wes Anderson

74. Annibale (1959) di Bragaglia e Ulmer

73. Pocahontas (1995) di Gabriel e Goldberg

72. Pride (2014) di Matthew Warchus

71. The French Dispatch (2021) di Wes Anderson

70. Il signore delle mosche (1963) di Peter Brook

69. La foresta dei pugnali volanti (2004) di Zhang Yimou

68. Burning (2018) di Lee Chang-Dong

67. La leggenda di Al, John e Jack (2002) di Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo Vernier

66. Che - Guerriglia (2008) di Steven Soderbergh

65. Il gladiatore II (2024) di Ridley Scott

64. Dio esiste e vive a Bruxelles (2015) di Jaco Van Dormael

63. Lo specchio (1975) di Andrej Tarkovskij

62. La mummia (1999) di Stephen Sommers

61. Bombay rose (2019) di Gitanjali Rao

60. Fellini Satyricon (1969) di Federico Fellini

59. Il dittatore (2012) di Larry Charles

58. Vicini di casa (2022) di Paolo Costella

57. Dumbo (1941) di Ben Sharpsteen

56. L'età giovane (2019) di Jean Pierre e Luc Dardenne

55. L'ultimo imperatore (1987) di Bernardo Bertolucci

54. El Conde (2023) di Pablo Larrain

53. Nostalghia (1983) di Andrej Tarkovskij

52. American Hustle (2013) di David O. Russell

51. Blade Runner 2049 (2017) di Ridley Scott

50. Platoon (1986) di Oliver Stone

49. Qui rido io (2021) di Mario Martone

48. Civiltà perduta (2016) di James Gray

47. Nightmare Before Christmas (1993) di Henry Selick

46. Gli spiriti dell'isola (2022) di Martin McDonagh

45. Il ragazzo e l'airone (2023) di Hayao Miyazaki

44. Gandhi (1982) di Richard Attenborough

43. Exodus (2014) di Ridley Scott

42. The Square (2017) di Ruben Östlund

41. Orwell 1984 (1984) di Michael Radford

40. Zootropolis (2016) di Howard e Moore

39. Trompherie (2022) di Arnaud Desplechin

38. Braveheart (1995) di Mel Gibson

37. I miei vicini Yamada (1999) di Isaho Takahata

36. Ferro 3 (2004) di Kim Ki-duk

35. A Bug's life (1998) di John Lasseter

34. Il ritratto negato (2016) di Andrzej Wajda

33. Lion (2016) di Garth Davis

32. Il profeta (2009) di Jacques Audiard

31. Povere creature! (2023) di Yorgos Lanthimos

30. Melancholia (2011) di Lars von Trier

29. Before Sunrise (1995) di Richard Linklater28. Che - L'argentino (2008) di Steven Soderbergh27. Il settimo sigillo (1957) di Ingmar Bergman26. Nato il quattro luglio (1989) di Oliver Stone25. Close Up (1990) di Abbas Kiarostami24. Delicatessen (1991) di Jeunet e Caro23. La chimera (2023) di Alice Rohrwacher22. Before Midnight (2013) di Richard Linklater21. Attacco a Mumbai (2018) di Anthony Maras20. Il sorpasso (1962) di Dino Risi19. Triangle of Sadness (2022) di Ruben Östlund18. Arrietty (2010) di Hiromasa Yonebayashi17. Il sindaco del rione Sanità (2019) di Mario Martone16. Detachment (2011) di Tony Kaye15. La battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo14. Spartacus (1960) di Stanley Kubrick13. I dannati di Varsavia (1957) di Andrzej Wajda12. City of God (2002) di Meirelles e Lund11. Come in un sogno pomeridiano (2023) di Lijo Jose Pellissery10. Apocalypto (2006) di Mel Gibson9. La battaglia dei tre regni (2008) di John Woo8. Cenere e diamanti (1958) di Andrzej Wajda7. Andrej Rublev (1966) di Andrej Tarkovskij6. Festen (1998) di Thomas Vinterberg5. Before Sunset (2004) di Richard Linklater4. C'era una volta in Bhutan (2023) di Pawo Choyning Dorji3. L'estate di Kikujiro (1999) di Takeshi Kitano2. Furore (1940) di John Ford1. Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij