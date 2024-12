Politica e corruzione, sospesa Anna Lisa Bianco. E non solo

21/12/2024 14:19:00

La Prefettura di Trapani ha disposto la sospensione di Anna Lisa Bianco, presidente del Consiglio comunale di Trapani, e di Giovanni Iacono Fullone, consigliere comunale di Mazara del Vallo, in applicazione della legge Severino (D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235). La decisione arriva in seguito alle recenti condanne subite dai due amministratori locali per reati di corruzione nell'ambito dell'operazione Aspide.

Le motivazioni della sospensione

Anna Lisa Bianco è stata condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza, oltre a prevedere l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per cinque anni, è scaturita dai reati previsti agli articoli 319 e 321 del Codice Penale, che regolano i reati di corruzione.

Giovanni Iacono Fullone, consigliere comunale di Mazara del Vallo, è stato invece condannato con patteggiamento a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per gli stessi reati.

La procedura della sospensione

Come previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge Severino, la sospensione è scattata automaticamente a seguito delle condanne in primo grado. La misura resterà in vigore fino alla conclusione del procedimento penale con sentenza definitiva. La Prefettura ha notificato i provvedimenti ai Comuni di Trapani e Mazara del Vallo affinché procedano con l’adozione dei conseguenti atti amministrativi.