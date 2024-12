Marsala: il vento abbatte un albero in Piazza Piemonte e Lombardo

21/12/2024 16:43:00

A Marsala, il forte vento ha causato l'abbattimento di un grosso albero in Piazza Piemonte e Lombardo, proprio di fronte alla sede della Guardia Costiera. Come mostrano le immagini inviate dalla nostra lettrice Deborah, la pianta si è abbattuta nei pressi del monumento e della grossa ancora installate nella piazza, distruggendo il paletto sul quale si trovava la bandiera italiana.

Fortunatamente, al momento del crollo, nessuno si trovava nelle vicinanze e non si registrano feriti. L’incidente, tuttavia, sottolinea la necessità di prestare attenzione a potenziali pericoli in caso di condizioni meteorologiche avverse.

L'episodio di oggi è un chiaro promemoria sull'importanza di mantenere una distanza di sicurezza da alberi, palme e pali in presenza di raffiche di vento particolarmente intense. Situazioni simili potrebbero mettere a rischio l'incolumità delle persone, soprattutto in luoghi molto frequentati come piazze e strade principali.