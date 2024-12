Alcamo, attivata l'app per segnalare i guasti all'illuminazione pubblica

21/12/2024 12:00:00

Ad Alcamo è operativa Enel X YoUrban, la nuova App che consente ai cittadini di segnalare in modo rapido e digitale eventuali guasti o disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X.

Grazie all’applicazione, utilizzabile tramite smartphone, gli utenti possono accedere a un’interfaccia intuitiva per: localizzare i lampioni interessati sulla mappa, tramite geolocalizzazione; identificare il punto luce attraverso il numero riportato sull’apposita targhetta; seguire in tempo reale lo stato degli interventi di riparazione.

Per chi preferisse metodi tradizionali, resta attivo il numero verde 800.901.050, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche in questo caso è utile fornire all’operatore il numero identificativo presente sui lampioni.

*****

Accordo Comune-Libero Consorzio per migliorare la viabilità provinciale - La Giunta Surdi ha approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Alcamo e il Libero Consorzio Comunale di Trapani per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali SP 55 e SP 47. Il progetto mira a migliorare la viabilità, accelerando sia la fase progettuale che quella esecutiva, come dichiarato dal vicesindaco Alberto Donato: "Lavorare in sinergia è fondamentale per completare le attività nel minor tempo possibile". I lavori saranno finanziati con fondi del Libero Consorzio: SP 47 (dallo stadio fino ad Alcamo Marina): stanziamento massimo di 100 mila euro. SP 55 (dallo svincolo autostradale ad Alcamo Marina): stanziamento massimo di 150 mila euro.

*****



Celebrazione per le coppie che festeggiano 50 anni di matrimonio - Presso la Chiesa Madre di Alcamo, si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica dedicata alle coppie che nel 2024 festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio.

La funzione, celebrata da Don Enzo Santoro, ha visto la partecipazione del Sindaco Domenico Surdi, del Presidente del Consiglio Saverio Messana e di numerosi familiari dei festeggiati. Al termine della Messa, il Sindaco ha consegnato alle coppie una pergamena ricordo, sottolineando l’importanza di celebrare traguardi come questo: "Da anni condividiamo con le coppie un momento di auguri, perché vogliamo che una data così importante non passi inosservata. L’amore e il rispetto reciproco sono fondamentali per un’unione sincera e duratura".