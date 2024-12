Chiude la sede Inps a Mazara, Randazzo: "Ecco cosa si può fare"

21/12/2024 13:05:00

Il consigliere comunale Giorgio Randazzo, affiancato dai colleghi Michele Reina e Antonella Coronetta, ha presentato un'interrogazione al Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, in merito alla chiusura della sede locale dell'INPS. La questione, già oggetto di discussione in Consiglio comunale, pone l'accento sulla necessità di mantenere un presidio fondamentale per il contatto diretto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel documento, i consiglieri richiamano l'attenzione sull'immobile situato lungo la SS 115, al Km 49,500, attualmente destinato a ospitare il Centro per l'Impiego (CPI) grazie a un finanziamento regionale. Gli esponenti del gruppo misto propongono di ampliare la destinazione d’uso dell’edificio, includendo anche la sede INPS, sfruttando la sua ampiezza e potenzialità.

L'interrogazione invita l’amministrazione comunale a intraprendere iniziative immediate, richiedendo eventuali autorizzazioni regionali necessarie per evitare la chiusura della sede e garantire la presenza del servizio nel territorio. Una risposta scritta è stata richiesta con urgenza, in linea con il regolamento consiliare. La questione resta al centro dell’attenzione politica e amministrativa della città.