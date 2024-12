Mazara, a gennaio i lavori per il nuovo asilo nido di via Vaccara

21/12/2024 14:00:00

Inizieranno nei primi giorni del mese di gennaio i lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nella via Luigi Vaccara, a Mazara, attraverso la demolizione e ricostruzione di un immobile su un lotto di terreno demaniale tra la via Vaccara e via Mozia.

L'amministrazione comunale ha consegnato formalmente i lavori all'impresa aggiudicataria dell'appalto, la Alfano srl di Cianciana (Ag) che ha offerto un ribasso del 33,3333% sull'importo a base di circa 1milione e 75mila euro cui aggiungere oneri di sicurezza per circa 23mila 700 euro e costi di manodopera per circa 250mila non soggetti a ribasso.

Il verbale di consegna dei lavori è stato stipulato, per conto del Comune, dai due direttori dei lavori incaricati dall'amministrazione: il geometra Pietro Aurelio Giacalone e l'ingegnere Maria Zizzo dell'Ufficio tecnico comunale, quest'ultima anche progettista unitamente all'arch. Andrea Ingargiola dello staff delle misure di attuazione del Pnrr (geologo il dott. Salvatore Romano). Responsabile del procedimento è il geometra Vito Pinta. Per l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori l'amministratore unico Ferdinando Alfano alla presenza del direttore tecnico Francesco Alfano.

"L'investimento complessivo da progetto - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente - ammonta a circa 1milione e 560mila euro. L'intero investimento è coperto dal finanziamento ottenuto dal Comune con i fondi del Pnrr del Piano per asili nido e scuole dell'Infanzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nello specifico - prosegue Torrente - verranno demoliti due capannoni che in parte sono stati utilizzati in comodato d'uso dall'associazione Casa del Pescatore e lì sorgerà il nuovo asilo nido comunale. In ogni caso l'associazione Casa del Pescatore potrà contare sulla parte di immobile che si affaccia direttamente sulla via Vaccara e che verrà sistemata. I lavori avranno la durata di un anno.

Il nuovo nido è stato progettato per fornire servizi all'infanzia a 65 bambini. I lavori dovranno concludersi entro un anno.

Monitoraggio antenne telefonia

La mappatura dell'esistente e le previsione per l'anno 2025, in base alle richieste, inerenti le antenne di telefonia nel territorio sono pubblicati nel portale istituzionale.

Lo rendono noto l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente ed il funzionario comunale responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive Antonella Russo.

Online anche i verbali dei controlli e monitoraggio effettuati dall'Arpa sugli impianti esistenti in base alle procedure ed anche su segnalazioni dei cittadini e della stessa amministrazione comunale.

Con una nota congiunta "assessore-funzionario" dello scorso novembre, è stato infatti richiesto all'Arpa un monitoraggio delle misure di onde elettromagnetiche provenienti dalle stazioni radio base, che già l'Arpa effettua nell'ambito delle procedure ma che ora riguardano tutto il territorio.

I dati pubblicati evidenziano al momento misure entro i limiti di legge. I controlli proseguono a salvaguardia della salute.