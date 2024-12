Trapani: ecco i premiati con le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica

21/12/2024 06:00:00

Si è svolta nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferiti dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia particolarmente distintisi per meriti professionali e sociali. L’evento ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, religiose e militari.

La cerimonia è stata inaugurata dall’esecuzione dell’inno nazionale da parte dell’orchestra di fiati del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani, impreziosita da un interludio eseguito dal violinista Manuel Burriesci.

A ricevere l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati:

Maresciallo Capo dei Carabinieri Giacomo Davide Bertolino , distintosi per numerose benemerenze e il contributo alla lotta contro la violenza di genere, realizzando lo “Sportello Antiviolenza” presso la Procura di Marsala e una “Sala per audizioni protette”.

Dott. Leonardo Farina , medico chirurgo e Direttore Sanitario AVIS Valderice, che ha fondato la sezione comunale Avis di Valderice nel 1997, promuovendo la cultura della donazione del sangue.

Sottotenente della Guardia di Finanza Pietro Incaviglia , impegnato in delicate indagini su riciclaggio e reati contro la Pubblica Amministrazione, promotore della cultura della legalità.

Francesco Brascia , membro del personale civile del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha rinvenuto un relitto romano di inestimabile valore storico lungo le coste trapanesi.

Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Antonio Luciani, distintosi per il contributo nella creazione del Punto di Contatto Nazionale della Bosnia Erzegovina con EUROPOL e nel progetto “Countering Serious Crime in Western Balkans”.

Queste onorificenze celebrano l’impegno di uomini e donne che, in ambiti diversi, hanno saputo distinguersi per il loro contributo alla società e alle istituzioni. Un momento di orgoglio per la provincia di Trapani, che attraverso queste storie esemplari mette in luce il valore dell’impegno civico.