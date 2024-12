Trapani, l'ex consigliere comnunale Giuseppe Liipari aderisce a Forza Italia

21/12/2024 10:00:00

Forza Italia consolida la sua presenza sul territorio siciliano accogliendo nelle sue fila Giuseppe Lipari, già consigliere comunale di Trapani. L’annuncio è stato dato dal segretario regionale del partito, Marcello Caruso, e dal segretario provinciale, Toni Scilla, che hanno espresso grande soddisfazione per questa nuova adesione.

Caruso: “Il partito è in forte crescita”

Marcello Caruso ha sottolineato come l’ingresso di Lipari rappresenti un ulteriore passo avanti per il rafforzamento di Forza Italia in Sicilia. “Questa ulteriore adesione dimostra che il partito è in forte espansione, radicato nelle realtà locali, grazie alla simbiosi tra l’azione politico-istituzionale e le esigenze dei territori”, ha dichiarato il segretario regionale. “L’impegno e la caparbietà di Giuseppe Lipari contribuiranno all’affermazione di Forza Italia come partito di riferimento per i cittadini trapanesi”.

Scilla: “Siamo credibili e attrattivi”

Anche il segretario provinciale Toni Scilla ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Lipari, evidenziando come la scelta dell’ex consigliere comunale sia un chiaro segnale della crescente credibilità e attrattività del partito nella provincia di Trapani. “Siamo il partito della moderazione, della libertà, del garantismo, dello sviluppo economico. Do il benvenuto a Giuseppe e sono certo che lavorerà, con energia e competenza, nell’interesse della sua comunità, rappresentandone le istanze di crescita e sviluppo”, ha dichiarato Scilla.

Con l’ingresso di Lipari, Forza Italia conferma il suo radicamento nel tessuto sociale e politico della Sicilia occidentale, rafforzando la propria presenza nelle dinamiche amministrative locali. L’adesione di una figura politica come Lipari, già attiva nel contesto cittadino, è vista come un valore aggiunto per consolidare i rapporti tra il partito e i cittadini di Trapani.